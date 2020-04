SMS: É um apelo na hora certa

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Repetindo o título, estão à vista géneros de portugueses e espécies de portugueses, Como também géneros e espécies de beirões, de transmontados, de minhotos, etc., e, claro, géneros e espécies de algarvios. Senão vejamos.

Em tempo de acalmia e de aparente felicidade geral, alguém que pegue na caneta e decida fazer um aviso ou advertência para que a região se previna e prepare para inesperadas más horas, o que acontece? Caem-lhe todos em cima, acusando-o de profeta da desgraça, ave de mau agoiro, inimigo do turismo, dos torresmos e dos abacates. Contar-se-ão pelos dedos da mão os que lhe dão razão, muito embora, pela calada, pequena percentagem lhe bata nas costas.

Mas, quando ao azar bate à porta de todos, os papéis invertem-se. Os que antes apelavam ao bom senso da reflexão e da prevenção, na hora da aflição e do sofrimento defendem a serenidade e a solução dos problemas pela ordem das prioridades, contrariamente aos que nesta mesma hora pregam o fim do mundo, o cataclismo inevitável, a condenação geral à catástrofe – estes, os mesmos que se insurgiram contra a boa advertência e o sensato aviso feito no momento certo.

E é assim que por aí surge uma associação difusa sem grandes empresários a falar em nome dos “empresários algarvios” reclamando a expulsão de estrangeiros, uma outra menos difusa mas a proclamar desgraça atrás de desgraça, que surge uma peça jornalística em jornal de grande circulação a vaticinar o fim do turismo e com isso o estertor do Algarve, é assim que municípios descuidados dão dois saltos para a primeira linha do palco chamando a si o que outros fizeram, tudo pelo receio da previsível punição eleitoral, e é assim que certos responsáveis de cargos intermédios da administração central, temendo a hora do fim das mordomias, tentam salvar interesses não esclarecidos e atrair para o peito alguma medalhas ferrugentas de um prestígio que não merecem.

A apreciação destes comportamentos nada tem a ver com as regiões ou com os seus habitantes, sejam da Beira, do Minho, do Algarve ou de Trás-os-Montes. Tais comportamentos existem infelizmente em todo o lado, do rio Caminha ao Guadiana. O Algarve não está isento desse género de vírus cujas espécies se transmitem por contágio do egoísta e egocêntrico para o inculto e oportunista. Repetindo o título deste apontamentozinho, género e espécies estão à vista.

Flagrante frase de ouro: A afirmação produzida pelo NERA, no comunicado da semana passada: o Algarve não tem Turismo a mais, o que tem é outros setores a menos. Um destes sectores é o da Informação que está praticamente zero.

Carlos Albino