SMS: Esperando o trem, à espera do ano que vem

Esp eramos pelo comboio, não já o do século XXI mas pelo menos o da primeira metade do século passado, já queuma via dupla eletrificada de Lisboa até Vila Real/Lagos é tão realizável como o “365” montar um festival em Marte; esperam mos por um Hospital Central em vez de dois centros para-funerários; esperamos por uma autonomia democrática, não tanto essa coisa indireta como que saída de uma espécie de colégio de cardeais mas autonomia da responsabilidade de eleitores e eleitos própria de um Estado sem medo e que não amedronta; esperamos por uma

cooperação inter-municipal verdadeira, transversal e que transforme em partilha à escalada da região os egoísmos locais sobejamente conhecidos por provincianismo do mais reles,e não tanto esse exercício e pseudo-municipalismo que ora avança, ora recua como o mar no trabalho de sapa;esperamos por lideranças regionais que sejam aceites e reconhecidas como ádivas os partidos, não por uma luta de galos que cacarejam muito e não dizem nada porque as deias são meros três por cento das cristas; precisamos de um Algarve que veja e sinta reposta a sua identidade e não de um Algarve esquartejado,com portos para um lado, educação para outro,cultura sem que se saiba de onde cai e para onde vai, animação que não dependa desse ninho

de agências de tournées com uma rede de comissões pelo meio,etc.e tal porque,como é sobejamente conhecido, em terra de cegos o zarolho é rei.

Esperamos que os nove deputados eleitos pelo Algarve –os originais efetivos,os substitutos na calha, e, por hipótese, os suplentes –deêm o litro,e não estejam à espera que um irrisório mililitro de populismo encha a medida de volume da paciência do cidadão que já provou aguentar centenas de gigalitros.Que,no essencial e de consenso à primeira vista,defendam o Algarve dos Algarvios,a uma que,quanto a carreiras,temos as da EVA e mesmo estas, com paragens,como é sobejamente conhecido.

Esperamos que quem esteja, viva trabalhe no Algarve,se insira e viva em pleno a sociedade que ajuda, o cerca e acolhe, vista a camisola, fale para ser ouvido, ouça para ser escutado,e sobretudo que não suba por um escadote podre pensando que assim agarra as nuvens do poder sopradas de Lisboa por favores do Estado, nuvens tais sobejamente conhecidas por depressão ou região de baixa pressão política em torno da qual o vento sopra no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no hemisfério norte e no sentido do movimento dos ponteiros do relógio no hemisfério sul… Ou seja,um ciclone mesmo a fingir,é crime que não compensa.

Flagrante inquérito rápido: Você sabe o que é a deontologia? responda a si mesmo, seja médico, jornalista, advogado ou especialista em assuntos gerais, tire a conclusão.

Carlos Albino