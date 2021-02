SMS: Famílias no poder e no aproveitamento

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Aqui há uns anos, em tempo de férias, ali para os lados de Lagos, numa bela mansão, um anfitrião, oriundo de Lisboa, recebia alegremente os seus convidados. O anfitrião estava muito animado. A certa altura explicou o motivo da sua alegria – “A minha mulher foi convidada para dirigir uma editora. Agora já tenho onde publicar os meus livros”. Mesmo sob um certo clima de cerimónia, houve quem respondesse – “Ó pá, eu diria o contrário – “Que chatice, agora que a minha mulher vai ser diretora daquela editora, vou poder publicar em todas as outras editoras menos na da minha mulher!”

As duas posições antagónicas acabaram por criar uma certa discussão. Por mim, guardei a cena como símbolo de duas matrizes de comportamento que atravessam a nossa sociedade. Não sei qual delas tem maior peso, porque, afinal, nem tudo é podre, mas creio que a posição do anfitrião é aquela que justifica, na nossa vida pública, o tipo de apodrecimento que nos domina. A ideia que é veiculada pelo seguinte ditado popular – “Quem parte e reparte, e não guarda para si a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte”. Esta é a filosofia dos anfitriões, e só não é mais aberta e danosa porque, apesar de tudo existe um outro princípio que lhes serve de travão – “Cuidado, ó surripiador. Quem o alheio veste na praça o despe”.



Claro que sabemos que, no domínio da coisa pública, o problema já foi mais escandaloso. Quando, há vinte anos, o maior partido agora na oposição, saiu do governo, estavam alojadas famílias inteiras em certos gabinetes do Estado – pais, filhos e netos, só faltava o cachorro e a cama. Foi um escândalo, uma vergonha. Mas que ainda existam atitudes herdeiras desse mesmo tipo de famílias, vinte anos depois, é imperdoável. O assunto das vacinas indevidamente aplicadas vem levantar a questão de novo, mas neste contexto, a denúncia de que indevidamente se vacinaram mulheres, filhas, sogras, noras, amigos, por princípio, é chocante, porque estamos a lidar com uma pandemia global, com uma situação de catástrofe nacional, e sobretudo com a imagem da morte. Doa a quem doer, é preciso denunciar, não para perseguir, mas para mostrar que é inadmissível repartir para si a melhor parte, como diz o ditado.

Mas não me venham dizer que é por estas e por outras que se vota, na Europa, e em Portugal, em partidos de extrema-direita, nazistas e fascizantes. Aí o assunto é outro. Seria como se, por termos queimado o dedo na chama de uma vela, nos atirássemos de corpo inteiro para dentro de uma fogueira. Cuidado! Este é um tempo de perigosas fogueiras.

Carlos Albino

