SMS: Floresta de equívocos

A regionalização corre o risco de plantar no País mais uma floresta de equívocos, a juntar a outras. Muita gente, sobretudo os mais jovens, já não se recorda bem ou com precisão de que a assunto foi matéria de referendo em 1998. Passaram vinte anos. Nesse referendo, foram apresentadas duas questões aos portugueses. Primeira questão, se a regionalização devia u não avançar, e, segunda questão, se concordavam com a região em que votavam. Para o mesmo referendo, eram propostas oito regiões: 1 – Entre-Douro e Minho, 2 – Trás-os-Montes e Alto Douro, 3 – Beira Litoral, 4 – Beira Interior, 5 – Estremadura e Ribatejo, 6 – Região de Lisboa e Setúbal, 7 – Alentejo, e, por último, 8 – Algarve. Os resultados nacionais deram uma recusa das duas propostas por cerca de 64 por cento dos votos contra um valor aproximado dos 36 por cento, e uma volumosa abstenção de 51,7 por cento. No Algarve o sim venceu em vastas áreas, mas os resultados gerais na região ditaram a recusa quer da criação das oito regiões, quer da própria criação da região do Algarve. É a verdade, embora comparando o “sim” e o “não” algarvio, muitos tenham ficado a saborear uma espécie de empate.

Nos últimos anos, é constatável que os governos têm vindo a inculcar de novo os mapas de cinco ou de sete regiões para uma reorganização territorial do País, chegando o secretário-geral do PS, António Costa, em janeiro de 2015, a defender a regionalização do país, e afirmando que se regressasse ao Governo promoveria a descentralização.

Importa também recordar que, para o referendo de 1998, foi feita uma intensa campanha contra a regionalização com o argumento de que o País era municipalista, apresentando-se, pois, a Região como coisa oposta ao Município. Chegou a constituir slogan o “sou municipalista, não sou regionalista”. Este equívoco que em 1998 formou uma floresta, determinou em larga medida os resultados da consulta, e condicionou a enorme abstenção. Hoje em dia, a fazer fé no recente inquérito promovido pelo ISCTE-IUL, são os próprios autarcas do País que em 84 por cento querem regiões administrativas com órgãos eleitos por sufrágio direto, e em 77 por cento querem a regionalização a curto prazo. Como se verifica, não vale a pena cultivar equívocos. Apenas se perde tempo. No caso, perderam-se vinte anos.

Flagrante expectativa: A expressão que os novos partidos poderão ter no Algarve. Fato remendado não é bom em política.

Carlos Albino