SMS: Ingratidão política ou outra coisa

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

As duas principais listas eleitorais pelo Algarve, a do PSD e a do PS, tal como qualquer fábula de Esopo, deixam à vista uma lição moral. Opostamente, uma lista ensina que a ingratidão política contrasta com o manifesto serviço prestado à região, e a outra lista mostra que a gratidão também política serve de reconhecimento pelo serviço do mesmo género e finalidade. Independentemente de se concordar ou não da substância das suas intervenções e iniciativas parlamentares, é inquestionável que Cristóvão Norte deu, em S. Bento, prova de atenção constante, e por vezes até destemida, pelos assuntos do Algarve. A estranheza causada pela sua ausência no elenco distrital de candidatos pelo PSD, dificilmente deixa de apontar para qualquer coisa como ingratidão política. Não está em causa que quem agora o substitui, não venha a fazer o mesmo ou melhor do que ele, o que está em causa é ele – Cristóvão Norte, pelo que lutou, disse, propôs, porfiou pelo Algarve, etc..

Já quanto a Jamila Madeira cujo afastamento do governo, tão inesperado quanto até hoje inexplicado, ao encabeçar agora a lista de candidatos do seu partido, o PS, pode ser entendido como ressarcimento ou como arquivamento de algum episódio sem força para anular o reconhecimento pelo serviço prestado durante anos por Jamila Madeira ao Algarve, e também aparte de se concordar ou discordar das suas intervenções e iniciativas. Além disso, o sinal de confiança em que Jamila, hoje já quase senadora da região continue a prestar ao seu reino o que se espera neste mundo.

Desconhece-se o que está para acontecer a nível nacional com os próximos resultados eleitorais, mas no que respeita ao Algarve seria no mínimo expectável que os partidos concorrentes pela cauda do País assegurassem candidatos com experiência política parlamentar e competência comprovada nas áreas de interesse sensível para o Algarve e para os Algarvios.

Cada partido tem o seu acervo histórico e alguns, curiosamente em alternância nada democrática, não se servem bem desse património. Se o eleitorado não corrigir as ingratidões, é pena. Mas serve para o dia de reflexão.

Flagrante compensação: Aquele que roubou deve aguardar que toda a gente se esqueça do roubo. O esquecimento, e não propriamente a sorte, protege os audazes.

