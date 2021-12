SMS: Mobilização geral

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Calma! Mobilização geral, mas não é para a guerra. É para a paz – mobilização contra a corrupção, contra corruptores e até contra corrompidos que são também comburentes ou combustíveis, conforme os casos. Soaram todos os alarmes e só quem for surdo de um todo é que não ouviu já sirenes, sinos a tocar a rebate, alertas, gritos de socorro, buzinadelas, apitos, ou mesmo com nitidez o tal aviso de há séculos – aqui vai ladrão… O Algarve não está isento de tal mobilização. Não nos referimos ao Algarve abstrato, o das nuvens, o dos passarinhos nos beirais fazendo os seus ninhos, o Algarve da esperteza tolerável, mas, enfim, que também faz parte da paisagem necessária para haver inofensivamente nascer e pôr-do- sol. Referimo-nos ao Algarve concreto – o das instituições “regionais”, locais e outras que mais. Mobilização geral porque já atribuiu bastantes medalhas de ouro e de mérito a quem, segundo se sabe, se ajusta ou ajustaria à gaiola.

E pelo volume do somatório da chamada pequena corrupção, volume que já parece um buraco negro, a mobilização geral justifica-se por esses labirintos das autarquias, das delegações dos ministérios, dos expedientes oficiosos, dos empenhos pagos informalmente, das trocas e baldrocas de influências, dos compadrios. A Praça da Justiça já é demasiado pequena para acolher o movimento proveniente dos becos, ruas e avenidas que para ela confluem com o diz-se diz-se no cozinhado do abafado. Até porque a corrupção também tem a sua descentralização e a sua regionalização, e então nas zonas do País onde no urbanismo canta outro galo, como no Algarve.

E atenção! Os políticos eleitos são os últimos a entender os alertas, mas são os primeiros a serem vítimas do flagelo. Como sempre, ficam de fora os que “não se metem na política”, mas ateiam-lhe o fogo. Chama-se a isto “técnica”, conservem as aspas nos olhos.

Flagrante anti-congresso: Por favor! Não inviabilizem, mais uma vez, um verdadeiro Congresso do Algarve, com o malfadado espontaneísmo, ações individuais e iniciativas que podem ter a sua piada mas que morrem na casca como no ovo sem gema ou sem clara.

Carlos Albino

PUB