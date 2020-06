SMS: Não há capacidade de resposta

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

É verdade. O Algarve não tem capacidade de resposta. Nunca sentiu necessidade de atacar, mas se precisasse de fazer isso tendo uma alguma estratégia decente ou perversa, está desprovido de meios e de circunstâncias. Mas o certo é que amiúde tem vontade de se defender e nem isso é capaz de o fazer com eficácia e credibilidade. Ora fica a palrar no Arco da Vila em Faro, ou a esgotar os olhos medindo a Armona ao lado da Culatra, ou a tentar perceber se o Gilão vai a direito ou às curvas, a trocar sinais de fumo entre Loulé e Quarteira, a sonhar com a navegabilidade do Arade não passando desse líquido sonho que pesa mais que o chumbo entre Portimão e Silves, e já agora, para se incluir mais ou menos toda a geografia, fica a ponderar em Lagos sobre qual a razão por que a Costa Vicentina não dobra o Cabo de São Vicente mas segue pelo outro lado por aí acima, enquanto não há meio de Alcoutim vir por ali abaixo e etc, já que Vila Real e Castro Marim são o grande etc do Algarve e disso muita gente apenas se lembre quando chega ao ponto final que é o que acontece quando já se chega a pretender diluir o Algarve num vago sul sinónimo de um concreto Alentejo. Ou seja, serve este arrazoado todo para dizer que o Algarve não tem capacidade de resposta.

Resposta a quem e sobre o quê, pois que atacar está posto de parte e sempre esteve? Para já, resposta aos lóbis e aos lobistas que manipulam factos e interpretações a favor dos seus interesses próprios.

Lóbis nos mais diversos domínios. Outrora tais lóbis atuavam apenas no plano das decisões da política central na tentativa de desvio de recursos, projetos e infraestruturas. Ganhava quem estivesse mais perto do controlo em Lisboa. Hoje, os lóbis já entram por baixo da porta como a água da chuva por porta sem resguardo. É no noticiário televisivo que no seu conjunto esmaga a “opinião” pública do público que circunstancialmente interessa – o que se diz ou ouve sobre a qulidade das praias, por exemplo, faz rir. É no ambiente e seus símbolos quase religiosos, tais como as bandeiras azuis das praias, as bandeiras verdes EcoXXI, a qualidade ambiental, e muito mais.

Como se sabe, o Algarve nada fez para a sua sustentabilidade ambiental: deixou que lhe explorassem o gás natural, permitiu os furos para o petróleo e até exigiu ao governo mais 365 outros furos, nada tem feito para captar energia renovável, impediu até mais não a electrificação da linha férrea e a ligação a Espanha na defesa dos combustíveis fósseis, suporta com toda a paciência os remendos e rotundas da 125 e usa tanto quanto possível a A22 para ajudar no combate ao isolamento e à insularidade de outras bandas, e muito mais.

Daí que seja bem feito e um ato de justiça científica (também há!), que o Algarve tenha ficado no último lugar da Qualidade Ambiental no índice nacional do INE – tivesse impedido os tais 365 furos de petróleo… E mais bem feito ainda que municípios algarvios tenham ficado de fora da tal bandeira verde que é uma das glórias do lóbi não dos ecologistas (de eco), mas lóbi dos egologistas (de ego).

E contra os egologistas, o Algarve não tem defesa possível.

Flagrante superficialidade: Sobretudo ingleses radicados no Algarve e habituados ao Algarve, andam muito distraídos nas esplanadas, sem que alguém os leve a respeitar a distância social que por regra ingleses sem máscara e escoceses mascarados cumprem entre si. Até que isto dê novamente para o torto.

Carlos Albino