SMS: O Algarve e o futuro imediato

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Desculpem a insistência no “Algarve”. Nesta insistência não há jogos, nem cálculos de vantagem. Há apenas o interesse no Algarve como bem comum. E para além do Algarve, o futuro. ´

Há vários futuros. Há o futuro perfeito, o imperfeito, o futuro complexo, o previsível, o certo e o incerto, o encomendado, o inevitável. E há o futuro que depende de nós, de cada um e da soma de todos. Este futuro que é o futuro imediato, não depende de divindades nem acontece por acaso. É um futuro que advém da responsabilidade e do respeito pelas regras de convivência. O que equivale a dizer que sem responsabilidade e sem regras, não há grande futuro. Não é demais lembrar esta evidência mesmo que toda a Terra pareça estar habitada apenas por gente toda ela com o mesmo nome – Jacques II de Chabanes, ou seja, o Senhor de La Palice que tanto inspira algarvios responsáveis.

Caso se queira e deseje, esta é a hora de se pensar o futuro imediato do Algarve e de, com responsabilidade, acautelar o Algarve como bem comum. É a hora de pôr de lado o localismo exacerbado, as tristes táticas de hegemonias municipais, as exibições provincianas de pouco mais que aldeias como se fossem Cidades-Estado. Caso se queira e se deseje, é a hopra do intermunicipalismo, da coordenação em assuntos fundamentais, de acordo e de partilha nas soluções em que cada um isolado nada consegue, antes pelo contrário destrói o pouco que consegue no seu quintal e o que vê no quintal do vizinho. Caso não se queira e não se deseje, o Algarve poderá ter um futuro perfeito, mas de certeza futuro imediato é que não terá.

Nesse possível desejo e nessa adiada vontade, até o Senhor de La Palice, compromete fortemente duas entidades – a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e a Comunidade Intermunicipal do Algarve. Enquanto o centralismo de Estado dominar ou condicionar aquela Comissão, o desejo nunca será grande nem crescerá, antes pelo contrário arrefece. E enquanto o localismo exacerbado for o fraco cimento da tal Comunidade, a vontade de um Algarve com futuro imediato estará circunscrita apenas pelas fronteiras do quintal ou quintais dominantes. Ou seja, à mercê de qualquer Senhor de La Palice que consiga subir à tribuna para falar de falsas evidências numa praça vazia, mesmo que telefone para Lisboa a garantir que a praça está cheia e a vontade não está adiada.

Para contrariar esta febre o localismo louco e revelador de escassa inteligência, são urgentes pequenos passos, não há necessidade de grandes passos, de grandes deliberações que ficam no papel e que mereçam aquele destaque nacional como o da substituição das luminárias de Faro por leds. O primeiro? Falaremos disso no próximo apontamento, mas desde já adiantamos o nome – cultura metropolitana.

Flagrante alerta: Cuidado! Cuidado com os foguetes!

Carlos Albino