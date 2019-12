SMS: O Algarve é um presépio

Não levem a mal, cantemos, alegrem-se os céus mesmo que não passem nuvens que chovam

para a terra, cantemos com alegria, embora não se saiba qual será o nosso próximo

menino, e de que partido será filho. O Algarve é um presépio, entrai porque o Algarve é um

portal sagrado. Já tivemos ministros de segunda, dois primeiros-ministros e até um presidente

nas palhinhas deitado. É um presépio, embora sem hospital que nos honre as figuras, sem

comboio que ande mais depressa que os camelos, e sem grandes prendas do poder central

embora muito, muito ofereça ao mesmo poder central e a outras periferias, designadamente

oiro, incenso e mirra. O Algarve é um presépio.

E quanto a figuras, é mais do que um presépio, é um verdadeiro tratado. O Algarve tem de

tudo – figuras com pés de barro, figuras de resina, figuras de pano. Tem de tudo, não faltando

as ovelhinhas deputando sobre o musgo, os pastores cada um de seu partido, os anjos

abrindo as asas num céu low cost. Para as nossas figuras só lhes falta a classificação de

património mundial da humanidade, o que não tem sido possível porque falam demais sobre

o que não percebem e dizem perceber mesmo que seja asneira. Além disso, a voz deformada

pelo excesso de medronho ou por mau medronho também prejudica a classificação. Em todo

o caso, somos um presépio. Um presépio que, à falta de casinhas da tradição, tem casas

móveis já por todo o lado, sem necessitarem de papelada e mais papelada, e da vista grossa

das fiscalizações municipais. É um presépio e basta.

Este presépio também tem os seus reis magos, os seus herodes, os seus soldados romanos,

e – ah! – uma estrela do oriente, embora desoriente. Quanto a reis, neste presépio há cada

vez mais gente que chega de longe e que só por vir de longe, fica mais respeitado que os

fariseus, judeus e samaritanos de cá, Quanto a herodes (única palavra que em português

não tem feminino, falta que se faz muito sentir), não há apenas um, há vários – herodes

municipais sem controlo, herodes do poder central que chegam e partem devotos e à

margem dos votos, herodes com cara de pau sendo de barro. Quanto a soldados romanos,

este presépio cumpre os evangelhos, não são novidade, e apenas diferem dos soldados de

outras paragens, a começar pelo cante para se falar dos mais próximos. E quanto à estrela,

alguma que desponte e leve os magos a bom porto, vai logo para Lisboa, esse enorme

buraco negro que suga todas as estrelas das províncias. Neste presépio que é o Algarve,

enfim, ficam os cometas e alguns meteoritos para consolação das figuras, sejam estas reis,

rainhas, magos ou magas.

Em todo o caso, saudemos o presépio que somos e onde todos estamos sem exceção,

mesmo os anjinhos. O que é preciso é melhorar isto. Não levem a mal, cantemos. Melhoremos

o presépio!

Flagrante oportunidade: Feliz Natal e Ano Novo cheio de felicidades, para todos os que nos têm lido e lerão.

Carlos Albino