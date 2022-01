SMS: O espetáculo da contrainformação

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Pois bem, ou pois mal! Julgava muita gente que um período eleitoral livre e responsável, seria inevitavelmente o melhor possível da festa da democracia a equivaler a um rebentar dos foguetes da liberdade, da troca de ideias, do confronto e escolha de projetos de caminhada para o bem comum. E que, para tanto, o melhor palco para isso ficar sabido e documentado, seria a televisão, o jornal, o cartaz e o folheto, instrumentos que, cada qual na sua especialidade e alcance, produziria a melhor informação possível. Portanto, esperar-se-ia que numas eleições legislativas, não sendo propriamente uma casamento do monte, teríamos seguramente, pela raridade do fenómeno, um espetáculo de Informação. Pois mal! Ao que se vê, ouve e lê, é um espetáculo de contrainformação. Nas televisões, mais escandalosamente na televisão pública, é do primeiro ao último minuto, nos principais jornais que também determinam apenas duas regiões no País (Lisboa e Porto) é da primeira à última página e também apenas nos espaços deixados livres pelo futebol, por umas traduções provincianas que iludem o cabeçalho da cultura e por umas curiosidades sobre gente ao léu. Tudo serve para queimar a informação na fogueira que produz a fumarada da contrainformação, outrora coisa executada de maneira empírica e mais ou menos intuitivamente, mas hoje já concebida e aplicada, como se assiste, com métodos sofisticados da propaganda sem princípios e talhada para lançar o dolo sobre a sociedade.



Já tínhamos prenúncios deste miserável espetáculo a propósito de outras atividades, interesses, programas e projetos. Desde as estratégias da omissão noticiosa às práticas sediciosas do desvio de atenções, a contrainformação tem aumentado de intensidade designadamente em sectores económicos, sobretudo naqueles em que já vale tudo e até arrancar olhos dos concorrentes. O Algarve sabe bem o que isto significa no que toca ao “seu” turismo, matéria em que só falta propagandear-se na televisão que um penico de água cercado de vacas é muito mais ecológico e saudável que o mar-oceano avistado de Lagos.

O regabofe dos meios de comunicação chegou agora ao nobre portal das legislativas e sem remendo, porque a libertinagem está tolerada pela lei como se fosse ou legitimamente pudesse ser lei, a ponto de “liberdade de meios de comunicação” já ser confundida com “liberdade de informação” e também “de opinião”. Vale tudo, se o domo assim entender. O número de ações, e só, é que determina o que deve ser comunicado. E assim temos desgraçadamente este espetáculo de contrainformação com os aldrabões sorridentes a imperar.

Disto, o Algarve tem sido vítima. E fora dos partidos e da política. Que falem os hoteleiros, por exemplo.

Flagrante conclusão: Sem dúvida! O culpado de tudo e mais alguma coisa, quem é? O Costa.

Carlos Albino