SMS: Os quatro Restauradores

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

A Terra é Imensa, a Europa é múltipla e vasta, Portugal tem mais de noventa e dois mil quilómetros quadrados de superfície, o Algarve, dezasseis concelhos, todos esses espaços, dos mais aos menos vastos merecem consideração, mas hoje estou a pensar nos vizinhos, aqui da freguesia.

Penso nos vizinhos, essa comunidade informal que se inscreve na terra onde temos e pomos os pés, com quem temos amores e desamores, mas sempre seguimos no mesmo barco, como acontece com uma grande família. Sim, penso nos meus vizinhos, neste tempo de pandemia. Pois por incrível que pareça, encontro na vizinhança, exemplos extraordinários de reação e resposta aos difíceis dias que correm, anunciando a desordem e o clamor que se anunciam.

Por certo que se esperam desânimos, derrotas, emigrações, imigrações, falências, tímidas inaugurações, gente despedida que vai ter de recomeçar a vida, e tudo o mais que este cenário infelizmente promete. Transportes, hotelaria e restauração, tudo o que se liga com a indústria do acolhimento e do Turismo que nos caracteriza ficarão a rastejar pelo chão. No, entanto, eu continuo a pensar nos meus vizinhos mais próximos, saudando-os pela forma com até agora encaram esta tribulação sem baixar os braços, antes, levantando-os bem para cima. São os vizinhos da restauração, os nossos quatro Restauradores.

Cumprimento quem gera o restaurante Adiafa, fazendo jus ao seu nome. Adiafa, refeição que se oferecia antigamente, depois de terminadas as ceifas do trigo. A Adiafa, na estrada que conduz à Fonte de Boliqueime, só fechou mesmo quando tinha que fechar, mas logo reabriu e o pessoal permanece incansável. Os Arcos, em pleno Boliqueime, esse nunca fechou. Abriu uma porta estreita, e a população servia-se. O mesmo aconteceu com o Cantinho p’ra Ribeira e com o balcão do senhor José Manuel, em Alfontes. Parece que todos estão minguados, em verdadeiro estado de crise, mas fazem parte do rol daqueles que não pensam só no Estado quando as desgraças sociais acontecem. Pensam antes de mais na forma das suas mãos e no ajuste da crise à medida das suas vidas. Deveria existir um prémio para todos os que desenvolvem em si o instinto de grupo e de salvação.

Flagrante coisa da cavidade bucal: Outrora, ser acusado de má-língua dava vergonha. Hoje dá “estatuto”. Daí que os linguareiros já nem tenham noção do que seja ter a língua comprida e confundam a liberdade com o dar À língua.

Carlos Albino

