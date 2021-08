SMS: Pensa-se, mas não se diz

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

A questão tem dois lados, duas perspetivas. Refiro-me às listas para as autárquicas num jogo equivalente ao baralhar e dar de novo. Gente que até aqui foi de um partido e surge num outro partido oposto ou pelo menos e inesperadamente muito diferente. Gente que politicamente se acomodou até agora em posições secundárias e surge com protagonismo surpreendente sem qualquer relação direta e coerente com a coerência anteriormente invocada. Gente que faz um movimento de rotação de 180 ou mesmo de 360 graus não escondendo que o faz por algum ressaibo de exceção. Gente que muda de camisa, não por ideias ou por abnegação, mas por desafronta pessoal, vingança de interesses, desagravo de personalidade, desforra dentro do clube, almejada represália contra alvo selecionado, enfim, todos esses sinónimos que em política gravitam à volta da vingança. Há quase de tudo, embora este quase seja apenas um lado da questão. Há uma outra perspetiva, e esta também se pensa, mas não se diz.

O outro lado tem muito a ver com a falta de qualidade da política que, tal como uma balança normal, deve ter dois pratos e o fiel. O prato do poder, o prato do serviço público, e o fiel que através de fio, linha ou qualquer contrapeso deve indicar, ao tato e à vista, o equilíbrio entre o prato do poder e o prato do serviço público. Um desequilíbrio entre um e outro é mau sinal. Ou pende para o autoritarismo, ou pende para o laxismo. E pior sinal será se a política não tiver sequer fiel, ou tiver um fiel domado e faz de conta. Pela nossa rotina de listas, sabemos que os lugares elegíveis vivem ou sobrevivem à custa de quem surge à cabeça, pelo que nos calores do sufrágio poucos questionam a qualidade humana, o saber e a qualificação técnica dos elegíveis. Estes, não são raros os casos em que, quanto ao saber, são apenas bons a distribuir papéis ou a baixarem-se na trincheira, se houver tiros ou enquanto houver tiros. E a mesma rotina ensina também que estas figuras amorfas são a base recrutamento dos que se dispõem a fazer as tais rotações de 180 ou mesmo de 360 graus, passando de amorfos a fósforos do insulto e da mentira.

Pouco se errará se dissermos em voz alta que as próximas eleições autárquicas são as primeiras em que, no Algarve de forma notória, se fazem essas transferências de personalidade e de personalidades e que nada têm a ver com a afirmação do pluralismo e o reforço da liberdade de opção. Tais transferências nada têm a ver com esses dois valores fundamentais da sociedade, quando põem em crise o conceito da coerência e talham o fato do puro oportunismo.

Falando por metáfora tirada da bíblia dos nossos dias, é normal a transferência de um jogador de futebol de um clube de futebol para outro, seja este maior ou menor. Já não é normal que um jogador que sempre jogou com os pés, se transfira numa espécie de final de carreira, para jogar noutro clube com as mãos e seja apresentado como estrela no andebol, no voleibol ou no basquete. Muito menos no bilhar às três tabelas.

Flagrantes castelos na areia e no sapal: Isto a continuar assim, e se isso for verdade, daqui a escassos 20 anos (2041…), os vindouros estarão a discutir a construção de diques para se salvar os disparates de hoje.

Carlos Albino

