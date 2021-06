SMS: Pequena-grande correção

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Na semana passada, acho que se fez cair aqui em demasia sobre as cabeças dos políticos eleitos as responsabilidades pelas tropelias autárquicas – demoras excessivas e incompreensíveis nos procedimentos municipais. Transparência a tender para as águas turvas, e, enfim, entendimentos escondidos, uns próprios de compadres inteligentes, e outros de chico-espertice de safados. Alguma coisa se explica assim, mas nem tudo, a grandeza de responsabilidade varia de lugar para lugar e os titulares da desonra por vezes ficam atrás dos biombos.

Há também os que, eleitos políticos ou meramente técnicos de escala, não têm responsabilidade direta na prática de atos ilícitos, e os que são ou andam de boca em boca como autores de tais atos mas que ganham fama apenas porque são tolerantes face aos prevaricadores e não acionam procedimentos, ou pura e simplesmente fecham um olho perante a sua corte de técnicos que nem sempre são peritos mas vivem a “tirar partido” das circunstâncias.

Dir-se-á que, em certo sentido, a sociedade voltou a estar dominada ou esmagada por esta gente sem escrúpulos, e que gradualmente foi perdendo a vergonha, fazendo hoje às claras aquilo que “no dia inaugural inteiro e limpo” se julgava que não voltaria a acontecer, É verdade que hoje a sociedade se apresenta infinitamente mais complexa, quer nas relações e competências instituições, quer nos perfis exigíveis a quem desempenha funções públicas devido a eleições ou na sequência de concursos públicos. E é aqui que, com vossa licença, a porca começou a torcer o rabo – as eleições cada vez mais passaram a depender de filtros sem relação direta e útil com o objetivo sagrado da democracia (ou que deveria ser considerado como sagrado), e os concursos públicos, altos ou baixos, foram ganhando aqueles hábitos que foram a desgraça dos alfaiates que talhavam o fato à medida do corpo. Quem entende português compreende o que aqui se escreve. Em chinês é diferente.

É por esta porta que não se deu a resposta adequada à conspurcação dos problemas e à falta de lisura das soluções sobretudo das áreas que dramaticamente o Algarve enfrenta e que não pode adiar – no urbanismo e no território no que este tem se ambiente, de ordenamento e também de gestão política. A regionalização foi, nestas questões, um completo fracasso. Mais: um trágico esvaziamento na base por efeito de um municipalismo exacerbado, e um dramático chico-espertismo lá no alto que foi talhando o fato legislativo sem ter corpo.

E como não se deu resposta adequada à conspurcação e ao lamaçal da falta de lisura, eis municípios do Algarve com apreciável grandeza, mas cujos quadros de arquitetos e engenheiros não cabem na cova de um dente, e cujos eleitos que, por efeito da política legislativa para as regiões, dificilmente contratam melhor do que têm podendo pagar apenas uns mil e duzentos euros mensais a cada um dos alfaiates.

E é assim que as culpas da corrupção morrem não tanto solteiras, mas com separação de bens e camas. E porque assim morrem, só alimentam os bichos que andam debaixo da terra à espera de defuntos que já fizeram de muitos dos nossos dias, dias mortais e sujos. Não foi Sophia?

Flagrantes slogans: De modo geral, pobres e que tanto dão para sabonetes com para fraldas. Muita cara para tanta falta de programas, de projetos e de ideias.

Carlos Albino

