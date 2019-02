SMS: Período muito difícil de entender

Olhando para os tempos que correm e analisando as orientações das atitudes individuais e as normas sugeridas para os comportamentos colectivos, para uns é fácil de explicar, para outros é muito difícil de entender. Os que explicam tudo e interpretam tudo com imensa sabedoria e sólida certeza, o mundo pode estar a entrar no paraíso ou a cair no abismo que isso não importa, importando apenas Portugal. E neste apenas Portugal que importa, tudo vai bem ou tudo vai mal, como dirá qualquer treinador de bola como se estivesse a dar novidade. Tudo vai bem, se quem tudo bem vê e analisa, está no poder, ou próximo do poder, ou ainda com expectativa de vir subservientemente a beneficiar do poder. Qualquer que seja o poder – o central, ou o municipal, pois, segundo parece, já não há poder intermédio. Alguns pensam ela sua própria cabeça, outros aguardam que o líder pense, melhor, fale. E tudo vai mal, se o objetivo é desalojar quem está no poder, por enquanto por via do voto, não faltando gente que muito gostaria de substituir o voto por como obediência sem alternativa – têm é vergonha de dizer em voz alta as intenções que têm no cofre da alma e na carteira colocada junto ao coração. Estes, onde se juntam por certo democratas convictos, democratas em exercício transitório e arcanjos do mais rele oportunismo, também têm uma explicação para o mundo, caminhe este em que sentido for, interpretam com apregoada verdade Portugal e cada um dos municípios ondem possuem código postal próprio para efeitos de listas a endereçar ao líder.

As televisões, que são hoje o que os arautos medievais eram com seus pregões quase sempre calculados e estudados, formam no seu conjunto o Grande Professor do País, pelo que todos os que entendem o País e o mundo como ninguém e com certezas acima de todos, considerem eles que o País e o mundo estão bem ou mal, tudo fazem para chegarem à Televisão, qualquer uma, espreitando com ávida esperteza a oportunidade de um depoimento sobre acontecimento da terra, o ensejo de uma análise que funcione como evangelho para a região, melhor será se for uma entrevista, das tais em que os civis apenas invejam os militares por estes poderem pendurar medalhas e medalhas ao peito sem que alguém se atreva a chamá-lo Zé das Medalhas, seja tal Zé cabo arvorado ou general.

É claro, não levem o voto a sério e depois queixem-se.

Flagrante registo: A evocação que foi anunciada pela Universidade do Algarve com o nome de Manuel Gomes Guerreiro, primeiro reitor e impulsionador do ensino universitário no Algarve. Um sábio e humanista.

Carlos Albino