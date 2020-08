SMS: Primeiro passo, cultura metropolitana

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Sim, cultura metropolitana. Coisa que está nos antípodas do provincianismo e do localismo exacerbado. E coisa que é um dos grandes males do Algarve sendo por isso que o Algarve não tem ido mais longe. Têm sido anos e anos entre o olhar para os reis que vão na barriga e a pedincha a Lisboa com a justificação daquilo a que tem direito misturado com o que podia ter feito e não fez como seu “trabalho de casa”.

E o que resulta disto? Resulta a desprestígio da política, a desconfiança ou desapontamento dos mais velhos e o afastamento ou descrença dos mais novos. É chegada a hora de pôr travão a isto, se é que vamos a tempo, pois o populismo e o bota-abaixo andam mais depressa, velozes até.

Está na hora das políticas públicas ocorrerem de forma integrada em diversas áreas que as cidades do Algarve com tecido de proximidade precisam de trabalhar de forma conjunta, designadamente a mobilidade urbana, o uso e ocupação do solo, a saúde e a cultura e educação – quatro objetivos que poderiam já ter mapeado o imaginário algarvio, caso o trabalho de casa tivesse ido feito.

O localismo exacerbado e as afirmações hegemónicas de cidades e vilas sobre vilas e cidades, é a distração preferida pelo subdesenvolvimento e é também uma espécie de jogo em que os participantes sabem de antemão que qualquer vitória é falsa e inútil. Além disso, enganadora. O Algarve hoje com as suas cidades e vilas é abissalmente diferente do Algarve dos anos 60, 70 e 80. Sentimos de modo geral as carências e os problemas da região no âmbito daqueles quatro objetivos, mas as soluções tardam e nada se faz para serem abreviadas. Enquanto, abertamente ou veladamente os municípios de proximidade e com relação direta e útil com uma urgente cultura metropolitana se digladiam, podem até haver ganhos locais (eleitorais, de interesses…) mas é o Algarve que perde em cada uma daquelas áreas de urgente intervenção conjunta. Até se pode dizer com legitimidade que os municípios aguardam pelo estatuto de metrópole ou de região caso se queira contemplar a totalidade do território. Mas, independentemente disso, caso queiram, há municípios que poderiam dar um empurrão para o planeamento, a gestão e execução de de funções públicas de interesse comum nas suas áreas de aglomerações potencialmente metropolitanas. Exemplos? Faro/São Brás de Alportel/Olhão/Loulé. Há mais exemplos no Algarve de como as antigas periferias se converteram numa amplitude espacial necessária e suficiente para o desenvolvimento de uma nova tipologia de vida.

O alastramento urbano das cidades do Centro algarvio para as suas áreas suburbanas, transformando o território numa mancha, algo indistinta, de aglomerados anónimos que se sobrepuseram aos campos, criaram já, na prática, o conceito de área metropolitana. Mas sem correspondência na política e sem reflexo nas “culturas” municipais.

Continuaremos.

