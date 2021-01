SMS: Resumindo e concluindo, conforme

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Eleições, é o tema. Nos de partido, ninguém perdeu e cada partido diz que ganhou, repetindo que se não ganhou em géneros, ganhou em espécies. Enfim. Nos sem partido, tanto há os que passaram por isso como quem assiste a um filme de coboiada, ou a um musical indolente em que por autodefesa e manhosice todos morrem de amores, ou então a um concerto para violino solo e orquestra. Enfim. Ah!, as sondagens. Sondagens à boca da urna, projeções, cálculos, umas próximas dos resultados oficiais, outras ajustando-se. Enfim, é o normal e ainda bem porque mesmo os abstencionistas não perderam um palpite que fosse, e muitos destes até se fartaram de comentar como se tivessem votado, enfim. Também é o normal. Vai educando.

Ora foi uma eleição presidencial e não mais do que isso, não estando em causa por enquanto destinos autárquicos e de governação do País. Já lá chegaremos e muita água vai correr sob as pontes. Foi a eleição de uma figura para a Chefia do Estado, e não mais. Era voz corrente que, desta vez, a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa era ganhadora, ganhando essa qualidade por mérito próprio e, portanto, sem qualquer campanha publicitária orientada, sem depender de apelos de partidos entronizados, tanto que os que se declararam (PSD e CDS) tiveram que marcar presença para não terem que gastar muita cera nas derrapagens que cada um veio a manifestar, derrapagens que favoreceram um candidato extremista que está contra tudo e que se assemelha ao tal homem visto na praia de “Almufêra” que foi visto todo nu mas com uma faca na “algibêra”, e está tudo dito. Não era pessoa para a Chefia de Estado. Vista-se, primeiro. E depois explique que faca é essa.

No Algarve, resumindo e concluindo, não há que tirar grandes ou dramáticas ilações para as próximas autárquicas e para as posteriores eleições de deputados. Cada terra é um caso, cada concelho tem o seu próprio caminho e albergam confrontos específicos entre as personalidades que, em função de interesses locais ou do bem-comum, se aprestam a digladiar ideais e projetos nas respetivas praças de municípios. As alianças que às escondidas, ou envergonhadas, ou debaixo da mesa, ou ainda por impotência ou défice intelectual se fizeram apenas alimentaram a luta inglória entre o “segundo lugar” e o “terceiro lugar” mas, luta essa arvorada em altíssima importância no debate nacional pífio que, de modo geral, cada televisão promoveu como que pulverizando um spray para matar moscas.

A luta entre os 14,44% e os 14,26% do segundo e do terceiro lugar não equivale a uma faca na praia de Albufeira, mas para onde não se deve ir distraidamente em nudez… E há muita gente que anda distraída.

Flagrante pandemia: Os brincalhões já se esconderam ou já perceberam que a economia não funciona nas cemitérios?

