SMS: Surpreendentemente

OINIÃO | CARLOS ALBINO

PUB

Como é que é possível que um grupo de gente sob a mesma bandeira, há anos e anos, venere o nome honroso de uma ceifeira alentejana baleada em 1954 no Monte do Olival (Baleizão) durante uma greve, agora em 2022, perante a imensa mortandade provocada na Ucrânia não chore uma lágrima e enverede nesse jogo enganoso que consiste em trocar os efeitos pela causa e a causa pelos efeitos? Como é que é possível que o tiro tragicamente certeiro do tenente Carrajola contra Catarina Eufémia, há 68 anos, tenha produzido essa tão forte personificação da resistência contra o regime de Salazar, e, agora em 2022, haja quem não chame carrajola ao carrajola que ordenou os intensos bombardeamentos contra milhares de civis indefesos de inúmeras cidades ucranianas, contra maternidades e hospitais, e aos carrajolas que estão a provocar milhões de refugiados e deslocados, e ameaçam já cada vez mais quem se oponha ao massacre em todo um continente?

Pensou-se que a história teria acabado com a sua série de fantasmas nefastos que tendo alcançado o poder converteram esse poder em poder exterminador. Pensou-se, pelo que fomos surpreendidos com as inesperadas notícias da morte. Fomos surpreendidos não por um trágico assassinato ocorrido em algum Monte Olival, mas por um enorme fantasma que certamente vai ficar sem escapatória alinhado ao lado dos inúmeros fantasmas que a própria história humana tem colecionado como frutos da mentira, da hipocrisia e da barbárie. Fomos surpreendidos no meio das nossas tricas domésticas com que perdemos tanto tempo e tanta energia, tricas que nada têm a ver com uma guerra de conquista, com a morte planeada com a frieza que só podemos encontrar no focinho das serpentes. Pensou-se que esse tempo já tinha passado ou que ninguém ousaria abanar os alicerces da civilização. Mas, surpreendentemente, esse tempo aí está novamente com o seu ninho de serpentes com ovos de mais serpentes a eclodir,

A resposta? Apenas uma, a solidariedade. Solidariedade sem reservas, mas com o refrescamento mais uma vez da lição da história que tantas vezes esquecemos como voltamos a reaprender. E será esta – não se pode esperar e muito menos exigir Humanismo aos predadores do próprio humanismo. Pelo que se pergunta como é que quem venera uma vítima de bala de algum carrajola de há 68 anos, possa em 2022 relativizar mísseis comandados a longa distância contra alvos civis coletivos. Seja onde for e sejam quais forem os alvos.

Flagrante capital europeia da cultura: Erro.

Carlos Albino