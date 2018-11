SMS: Turismo e Cultura

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Seria de admitir que, passadas décadas de livre debate e troca de ideias, alguns conceitos estivessem já arrumados, não deixando caminho para equívocos e confusões. Infelizmente não é assim. Os equívocos geram mais equívocos e a confusão, por natureza e perdoando o pleonasmo, confunde-se com interesses já de si equivocados. No Algarve, a propósito do Turismo tantas vezes invocado em vão como qualquer deus cozinhado em cataplana, já faz parte do quotidiano a confusão entre Cultura e Diversão, ou Recreio, se assim ficar mais claro, até porque se deixou de falar em Instrução Pública, no receio de que isso possa implicar trabalho de casa além de que muitos fogem da palavra Conhecimento como Maomé foge do toucinho.

Importa dizer que, na vida social e nos factos, parte de um conceito pode e deve entrar no outro. Haverá sempre uma ponta de Cultura no Divertimento, seja este para os ouvidos, para os olhos ou para o sabor, e também haverá uma ponta de Diversão em qualquer que seja o Ato Cultural, desde que não seja toucinho. Mas é aconselhável que, na sua essência, um conceito não se confunda com o outro, sobretudo quando está em causa a Política ou uma decisão política, um Programa ou uma escolha de responsável. Os equívocos ou a confusão nesta área causam danos irreparáveis à Sociedade.

No Turismo a confusão está instalada, e a organização da Cultura, que parece estar mais cega que a Justiça nos dias de greve, tem que se conformar. Na verdade, o Turismo capturou a Cultura tratando-a na chamada Animação, como pode, mas não deveria. Pode ser um método, uma opção política. Mas então extinga-se o Ministério da Cultura e integrem-se os agentes e decisores culturais no Turismo. De alto a baixo. É verdade que, na prática, já se assistiu a ministros da Cultura submetidos à autoridade do Turismo, fosse por dependência orçamental, fosse por fraqueza na afirmação do conceito de Cultura. Cada um, à sua maneira, foi pagando politicamente pela confusão que, além de grassar entre ministérios, grassa já também nas autarquias e nas tíbias entidades regionais, sejam direcções que são tratadas apenas como delegações, sejam delegações em que pouco ou nada se delega a não ser burocracia e fardo de funcionários.

A agravar a confusão, o provincianismo cada vez mais imperante na proporção do défice de informação, está a desgraduar a Cultura para patamares cada vez mais baixos, ou seja, cada vez mais longe ou afastados do Conhecimento e do Saber.

Flagrante curiosidade: Os que ditam o fim dos livros, o fim dos jornais impressos, o fim do documento em papel, estão entre os primeiros que, por esta ou aquela via pré-paga ou por atacado, publicam um livro em papel como condição sine qua non do prestígio pessoal pré-pago ou por atacado.

Carlos Albino

