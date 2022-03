SMS: Ucranianos

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

PUB

Alguma imprensa estrangeira e alguma conversa baixa por cá, está repleta de artigos de opinião que atiram à cara dos europeus o facto de terem aberto as portas, de um momento para o outro, como nunca antes, aos refugiados de guerra ucranianos, ao contrário do que teria acontecido no caso de sírios, magrebinos ou afegãos. A causa dessa diferença, como de modo geral é referido enganosamente, é o facto de os ucranianos serem caucasianos de pele branca. Mas se semelhante remoque pode ser atirado contra algumas sociedades, não é o caso da portuguesa. Nem tão pouco é o caso de uma das suas regiões mais atribuladas, como é o caso do Algarve. Contem o número de quantas etnias formatam hoje em dia a nossa sociedade, e ver-se-á como temos sabido receber, proteger e integrar para além do preconceito rácico. Não me venham com o argumento racista da cor da pele.

Sejamos claros – O facto de agora se abrirem portas portuguesas aos ucranianos que há um mês foram invadidos de forma selvagem, com desrespeito por todas as leis e convenções modernas, como ninguém poderia imaginar, criou uma comoção generalizada que explica todo o socorro e amparo humano. A impotência de ajuda militar por parte dos outros países e mesmo de potências normalmente super-bélicas como os Estados Unidos da América, o facto de se estar a ver em direto como se procura assassinar um povo de 44 milhões de habitantes, e de se procura anexar uma país como se ainda se estivesse na Idade Média, o facto de se assistir a uma êxodo em massa de pessoas sem nada nas mãos, sob bombardeamentos indiscriminados, tudo isso, a ocorrer sob os nossos olhos, só pode pôr à prova a nossa humanidade. Não me venham dizer que tem a ver com a cor branca. Tem a ver com a injustiça, a impotência, o espanto e o medo que estão no horizonte.

Mas tem a ver ainda com um outro facto, e esse é importante. É que não recebemos ucranianos só agora. Nós conhecemo-los de há pelo menos uns vinte anos. Sabemos como classificá-los – Os ucranianos são mais cultivados do que a média dos portugueses, têm ética no trabalho, e ainda por cima são estóicos. Isto é, são respeitados pelo que são. Entre nós, existe admiração pela sua diáspora. Agora que estão a viver este momento terrível com o qual será carimbada para sempre a História do Século XXI, não admira que recebamos estes fugitivos da guerra com desvelo. Não por serem da nossa família antropológica, mas sim porque estão sofrendo, perto de nós, a meio da Europa, o que a Europa não esperava sofrer, desde que foi encerrado o capítulo do Segunda Guerra Mundial, e para que não voltasse a acontecer, se criou a ONU. Nas noites de insónia, dá que pensar – A utopia que foi gerada pela ONU acaba de ser baleada nas ruas de Mariupol, para sempre. Não é hora de pensar na cor da pele. É hora de rever tudo aquilo em que acreditámos até agora. E esse terá sido o único benefício para a Humanidade de ter nascido um homem com nome de Putin.

Flagrante fervora: Gastão Cruz! Que estejas sempre vivo na obra que deixaste, que enniveças em cada poema teu lido por alguém ou para alguém, que o teu nome conduza à estante da beleza das palavras.

Carlos Albino