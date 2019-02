“Só a eliminação das portagens fará reduzir a sinistralidade”

Os deputados da Assembleia da República vão voltar a discutir e votar novas propostas para a eliminação das portagens na Via do Infante (A22). O debate está marcado para o próximo dia 8 de fevereiro e as propostas em cima da mesa partem do Bloco de Esquerda e da CDU.

Apesar de mais de uma dezena de propostas já terem sido rejeitadas nos últimos anos, a Comissão de Utentes da Via do Infante (CUVI) espera que, desta vez, o Governo de António Costa e os deputados do PS, PSD e CDS votem no sentido da abolição das portagens no Algarve.

“As portagens na Via do Infante contribuem e muito para o agravamento da sinistralidade rodoviária. Só a sua eliminação fará reduzir a sinistralidade e de forma drástica. Os acidentes não acabarão, mas serão muito reduzidos”, refere a comissão…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 31 DE JANEIRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve