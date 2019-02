Só uma em cada cinco casas à venda no Algarve tem garagem

Comprar uma casa no Algarve a preços acessíveis já não é fácil. Mais difícil ainda é encontrar uma habitação com garagem ou lugar de estacionamento na região.

Numa altura em que se torna cada vez mais difícil estacionar em muitas localidades algarvias, especialmente nas épocas altas do turismo, apenas um quinto das casas (19,2%) à venda no Algarve tem garagem, segundo um estudo realizado pelo portal imobiliário idealista.

Este valor faz de Faro um dos distritos com menos casas à venda com garagem, o que faz antever ainda maiores dificuldades para estacionar em algumas localidades algarvias num futuro próximo.

Em Portugal, um quarto das casas (25%) à venda tem garagem, sendo que o Porto é o distrito onde o número de imóveis residenciais à venda com espaço privado para estacionar um veículo é mais elevado (35,1%). Seguem-se a Madeira (31,8%), Bragança (30,4%), Braga (30,1%), Aveiro (30%) e Viseu (26,2%).

Por baixo dos 20%, situam-se os distritos de Faro (19,2%), Santarém (18,6%), Viana do Castelo (18,5%), Évora (16,5%) e Guarda (16,1%). Mas há pior: é o caso dos Açores (11,7%), o valor mais baixo do país, seguido pelos distritos de Castelo Branco (13,2%) e Beja (14,3%).

Já a percentagem de habitação disponível para arrendar uma casa com garagem é ligeiramente mais alta, sendo 31% em todo o país. Mais uma vez, o Algarve fica abaixo dessa média, com 29,4%, ou seja, apenas três casas em cada dez tem lugar de estacionamento privado.

É na Madeira onde o valor é mais elevado com 48,1%, seguido pelo distrito do Porto (40,3%), Aveiro (37,9%) e Braga (32,3%). No distrito do Lisboa esta taxa situa-se nos 30,4%.