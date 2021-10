Sobrecarga no sistema de esgotos causa mau cheiro em VRSA

O cheiro que se tem feito sentir nas últimas horas na cidade de VRSA e que deixou a população intrigada, está relacionado com uma sobrecarga do sistema de esgotos, estando esta já a ser resolvida pela empresa de limpeza do município, revelou ao JA o presidente cessante, Luís Romão.

A sobrecarga do sistema de escoamento municipal e uma tampa de esgoto aberta estiveram na origem do cheiro que intrigou e incomodou os moradores com maior intensidade desde o final de quarta-feira, dia 13 de outubro, até ao dia seguinte.

Segundo confirmou Luís Romão, presidente cessante da Câmara Municipal de VRSA, a situação “está a ser regularizada”, esperando a sua resolução a até ao final do dia.

PUB