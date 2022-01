Socialistas acompanharam reabertura das escolas algarvias

Os autarcas socialistas e os candidatos do partido à Assembleia da República pelo Algarve visitaram na manhã de segunda-feira várias escolas da região constatando “um ambiente de tranquilidade, confiança e grande alegria pelo regresso às aulas”, refere o PS.

“Juntos seguimos e conseguimos. As nossas escolas reabriram com professores e alunos vacinados. É visível a alegria e a confiança no rosto de todos. Parabéns aos alunos, aos pais, aos professores e a todos os colaboradores das escolas e aos profissionais de saúde pelo seu exemplo e trabalho”, disse a cabeça de lista pelo Algarve dos socialistas, Jamila Madeira.

Segundo a socialista, nos últimos seis anos o Governo investiu no Algarve cerca de 27 milhões e euros em obras de reabilitação e modernização do parque escolar, incluindo a construção de novas escolas.

Durante a pandemia foram ainda distribuídos 33 mil equipamentos informáticos pelas escolas algarvias “melhorando a qualidade da escola pública e garantindo que nenhum aluno fica para trás”.

Os socialistas estiveram presentes em escolas de Quarteira, São Brás de Alportel, Faro, Silves, Lagos, Monte Gordo, Albufeira, Tavira e Portimão.