Socialistas algarvios elegem a saúde como “prioridade máxima”

“As questões da saúde são uma prioridade máxima para os socialistas algarvios na próxima legislatura”, afirmou ontem Jamila Madeira, vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista e cabeça de lista pelo Algarve, no final de uma série de visitas e reuniões de trabalho com responsáveis da área da saúde, em São Brás de Alportel e Faro.

Ao longo da manhã, os candidatos a deputados pelo Partido Socialista, liderados por Jamila Madeira, visitaram o Centro de Medicina e Reabilitação do Sul (CMR Sul), em São Brás de Alportel, e reuniram com os conselhos de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e da Administração Regional de Saúde (ARS), em Faro, avaliando a evolução da prestação de serviços às populações durante esta legislatura.

No final das reuniões, os socialistas algarvios reafirmaram “a prioridade do PS às questões da saúde na região e no país, consagrada no programa eleitoral e na nova Lei de Bases da Saúde”, que foi recentemente promulgada pelo Presidente da República.