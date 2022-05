Socialistas visitam Moto Clube de Faro

O Partido Socialista (PS) de Faro visitou no dia 18 de maio o Moto Clube da capital algarvia, tendo sido recebido pela direção do mesmo, anunciou o partido.

Esta iniciativa faz parte de um conjunto de visitas ao setor associativo de Faro, com o objetivo de “estar perto dos cidadãos” e de “conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelas diversas associações, os seus méritos e as suas dificuldades”, segundo o comunicado.

“O trabalho meritório desenvolvido pelo Moto clube de Faro, é reconhecido sobejamente, pelos farenses”, acrescenta.

O PS/Faro refere ainda que a associação “tem contribuído a nível da economia, do turístico e da cultura para o desenvolvimento do nosso concelho, realçando ainda com orgulho, o facto de ter esta instituição levado bem longe o nome de Faro, quer no País, quer além fronteiras”.

“Tivemos oportunidade de constatar ainda uma vertente solidária neste clube para com pessoas e organizações que a ela por vezes recorrem”, acrescenta.

Durante as visitas, se forem detetadas possíveis melhorias, o PS/Faro garante que vai “atuar com propostas concretas” junto da Assembleia Municipal de Faro, das Assembleias de Freguesia e da vereação da Câmara Municipal de Faro.