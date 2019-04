Sociedade Portuguesa de Diabetologia distingue Eurico Gomes com “Prémio Carreira”

É merecida e justa distinção a ora conferida ao conhecido médico diabetologista, de há muito radicado em Faro, Dr. Eurico Gomes, com a atribuição, pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD) do “Prémio Carreira”, conjugando naquele clínico e notável investigador as suas relevantes qualidades de profissional dedicado, investigador conceituado e uma dedicação ao combate a uma das pandemias do nosso tempo, a diabetes, responsável por mais de um milhão de doentes em Portugal.

O “Prémio Carreira” da SPD, de que é o presidente o Dr. Rui Duarte, foi entregue ao Dr. Eurico Gomes durante o 5º Congresso Português de Diabetologia, presidido pelo Dr. João Filipe Cardoso que, com 1500 participantes nacionais e estrangeiros, decorreu em Vilamoura, comportando simpósios, conferências e debates com a intervenção de conhecidos nomes desta área médica, entre os quais 16 cientistas internacionais e visando o estudo das mais recentes inovações no diagnóstico e tratamento desta patologia.

O Dr. Eurico Manuel de Albuquerque Dias Gomes é natural de Barcelos, onde nasceu a 2 de Fevereiro de 1946 e concluiu o Curso de Medicina na Universidade Clássica de Lisboa (1971), havendo realizado o Internato da Especialidade (Medicina Interna) no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, colaborando diariamente com o Dr. L. Pinto Basto na consulta de Diabetologia. Em 1983 vem para o Algarve como Assistente de Medicina, volvidos três anos cria o Núcleo de Diabetes e é Coordenador/Responsável do mesmo e em 1992 foi, após concurso de prova pública, onde alcançou o primeiro lugar, com 19 valores, nomeado Chefe de Serviço no então Hospital Distrital de Faro, assumindo em 1996 o cargo de Diretor Clínico e sendo durante 11 anos Coordenador Responsável pelo Núcleo de Diabetes, Nutrição e Doenças Metabólicas, até à sua aposentação da função pública (2005).

Foi o principal impulsionador da criação da AEDMADA (Associação para o Estudo da Diabetes Mellitus e Apoio ao Diabético do Algarve, em Faro. De que é devotado presidente da direcção e diretor da Clínica de Diabetes e Doenças Metabólicas. Professor convidado da Universidade do Algarve (Anatomofisiologia I e II), onde colaborou em vários trabalhos de mestrado e doutoramento, assim como nas universidades de Sevilha e Cranfield, orientou estágios a clínicos gerais e profissionais da saúde, havendo participado em inúmeros congressos internacionais, investigações internacionais, investigações científicas e uma acção filantrópica e pedagógica de esclarecimento sobre a diabetes aos grupos mais vulneráveis da população algarvia e participando em muitos rastreios populacionais.

Autor, a exemplo de outros seus colegas médicos (Fernando Namora, Adolfo Rocha – Miguel Torga, etc.) de vários livros de criação literária o Dr. Eurico Gomes assinou também um estudo epidemiológico sobre a Diabetes Mellitus tipo I no Algarve (1985/2005) e autor de dezenas de artigos e textos publicados em revistas, livros, jornais, etc.

Prestigiado colaborador de “Jornal do Algarve”, o Dr. Eurico Gomes, a quem endereçamos as mais efusivas felicitações pela distinção de que foi alvo, tem exercido uma relevante ação médica/social através dos valiosos artigos insertos neste semanário.

João Leal