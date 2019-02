Sociedade Recreativa Artística Farense retoma atividade com concerto

Pela primeira vez desde o encerramento da sua emblemática sede, situada na baixa da cidade de Faro, para obras de reabilitação, no passado dia 27 de Outubro a Sociedade Recreativa Artística Farense (SRAF), vai voltar a promover dia 1 de março, através de uma parceria com a Associação Recreativa e Cultural de Músicos e ARCM Bar, um concerto dos Wipeout Beat de Coimbra.

O evento realiza-se nas instalações da Fábrica da Cerveja, pelas 23:00 horas.

Os Wipeout Beat é, uma das bandas mais promissoras e excitantes do panorama nacional, que em 2018 se estrearam com o álbum ‘Small Cities Big Thoughts’, com edição da Lux Records.

A banda é constituída por Carlos Dias, Pedro Antunes e Miguel Padilha, que contam com uma importante carreira musical (com passagens por bandas como Bunnyranch, Subway Riders, Garbage Catz, A Jigsaw, Parkinsons ou Psychotronics). Com Pedro Antunes nos teclados e guitarra, Miguel e Carlos nos teclados, todos exploram os seus dotes vocais, acompanhados por uma melodia “saltitante e maneirinha”.

A Sociedade Recreativa Artística Farense, foi constituída em 1906 e a sua fundação está ligada ao Montepio dos Artistas de Faro, existente desde 1856. Foi criada com o objetivo de proporcionar aos seus associados atividades ligadas à cultura e ao recreio, sendo, desde então, o palco para eventos de teatro, canto, dança, música, literatura e cinema. Desde 1994 é também o espaço que acolhe o bar “Os Artistas”, local icónico e ecléctico da noite Farense, ideal para uma noite bem passada entre amigos.