Sondagem: Estar com a família é a maior prioridade dos portugueses

Estar com a família é aquilo de que os portugueses mais sentem falta, e só depois vêm atividades como passear, estar com os amigos ou ir à ir à praia, de acordo com a mais recente sondagem da Marktest, hoje divulgada, a que o JA teve acesso.

Assim, no Top 3 das prioridades dos cidadãos nacionais, as vertentes dos afetos e da família destacam-se: visitar familiares (42%), dar um abraço (39%) e um almoço/jantar com a família (38%) são as mais referidas.

Num segundo patamar surgem as atividades que faziam parte do nosso quotidiano até o COVID 19 entrar nas nossas vidas: passear (33%), almoços/jantares com os amigos (23%), ir à praia (20%), regresso ao trabalho (19%), ou ir às compras sem restrições (18%).

A área de entretenimento/ cultura, por ser talvez aquela onde subsistem ainda muitas dúvidas sobre como será o regresso a este novo normal, encerra a lista de atividades pelas quais os portugueses anseiam.

Todas estas informações – bem como os resultados de outras sondagens e indicadores sobre o Covid-19 trabalhados pelo Grupo Marktest – estão agregadas no microsite https://covid19.marktest.pt/.