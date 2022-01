Sónia Silva assume direção do NAU Salgados Dunas Suites

O NAU Salgados Dunas Suites inicia 2022 sob uma nova liderança. Sónia Silva, que até agora era diretora do hotel NAU Morgado Golf & Country Club, em Portimão, assumiu, no início deste ano, a Direção da unidade hoteleira NAU Salgados Dunas Suites, em Albufeira.

Formada em Turismo pela Universidade do Algarve, a nova diretora do hotel NAU Salgados Dunas Suites integrou o grupo NAU Hotels & Resorts em 2013, onde iniciou funções como Rececionista, no hotel NAU Salgados Palace, tendo posteriormente transitado para o cargo de Guest Relations e de Assistente de Direção nas unidades hoteleiras do grupo NAU Hotels & Resorts em São Rafael.

Em 2017, Sónia Silva assumiu a Direção do hotel Morgado Golf & Country Club que deixa agora para dirigir o Salgados Dunas Suites, unidade 5 estrelas do grupo NAU com uma oferta de 152 quartos e suites, integrado na Herdade dos Salgados, em Albufeira.

“O grupo NAU Hotels & Resorts tem implementada uma estratégia de promoção e retenção de talentos, assente na valorização de carreiras que enalteçam as competências e os atributos pessoais e profissionais dos seus colaboradores. A evolução de carreira da nova diretora do NAU Salgados Dunas Suites no grupo é, entre muitos outros, reflexo dessa estratégia”, pode ler-se no comunicado enviado pela unidade hoteleira.