SPZS: Ministro da Educação está de quarentena…desde 2015!

OPINIÃO | ANA SIMÕES

As escolas estão encerradas, e bem, desde 16 de março.

Devido a toda esta situação excecional provocada pela pandemia Covid19, todos os cidadãos (trabalhadores de todos os setores de atividade, crianças, jovens, idosos, governantes, deputados,…) estão a vivenciar um momento novo e assustador.



Docentes e alunos estão a funcionar em teletrabalho, como a maioria dos trabalhadores.

Sendo esta uma situação nova para todos, tinha sido muito importante o ministro da educação “dar a cara” e dar orientações objetivas sobre o funcionamento das escolas. Mas, mais uma vez, o ministro da educação não deu a cara!



As escolas tiveram que se organizar para pôr em prática os seus planos de contingência a funcionar, sem qualquer apoio da parte do Ministério da Educação/Governo.

O ministro nada disse para as escolas… mas agora (2 semanas depois de as escolas estarem encerradas) vem exigir saber o que os docentes estão a fazer com os seus alunos. O cúmulo era agora vir dizer que não concorda com esta ou aquela atividade/tarefa.

Os docentes estão a fazer o seu melhor perante uma situação desconhecida para todos, quando o máximo responsável pela Educação em Portugal (o ministro) anda escondido (de quarentena???) desde que foi nomeado ministro, ou seja, desde 2015!



Atualmente, altura das avaliações do 2.º período, cada escola tem os seus programas informáticos para trabalhar, não havendo uniformidade. Há escolas a correr mais riscos de segurança que outras. Ou seja, há escolas que têm programas em que os docentes conseguem lançar as notas dos alunos, num regime à distância – teletrabalho – e há escolas que têm obrigatoriamente alguns docentes que se deslocarem às escolas (presencialmente) para o mesmo objetivo.



É inadmissível! O Ministério da Educação/Governo deviam ter as mesmas plataformas informáticas em todas as escolas. Estas questões nada têm a ver com a autonomia das escolas, mas sim com equidade entre todas.



São nestes momentos de exceção que ficam a descoberto todas as desresponsabilizações que os sucessivos governos têm vindo a assumir, ao longo dos anos, na área da Educação.

Ana Simões

*Dirigente Sindical do Sindicato de Professores da Zona Sul