StartUp Portimão festeja 3º aniversário a pensar no futuro

A Startup Portimão festejou este mês o seu terceiro aniversário com a apresentação pública de dois guias de apoio a empreendedores e investidores que pretendam apostar no concelho, anunciou a autarquia.

O guia “Portimão é Opção” reúne toda a informação para apoiar os investidores que queiram vir para o concelho algarvio, através da divulgação das infraestruturas de apoio disponíveis, oportunidades culturais, custo de vida, gastronomia, acessibilidades, possibilidades de negócio, estabelecimentos comerciais e indústrias.

Já o guia “Um Mergulho em Portimão” foi apresentado como um manual prático de consulta rápida, que inclui contactos e dicas úteis para empreendedores como a gestão de tempo e energia, as temáticas mais técnicas relacionadas com a preparação de um pitch, a elaboração de um plano de negócios e um mapa financeiro.

Os guias podem ser consultados em www.startupportimao.pt/livros-e-guias/.

A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, revelou que “manifesta vontade de que a Startup Portimão seja um espaço onde se constroem oportunidades para que aqueles que querem criar a sua empresa possam concretizar os seus sonhos”, segundo o comunicado.

“Saibamos explorar todas as mais-valias do Algarve para melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos e a capacidade de receber os nossos turistas”, acrescentou a autarca.

Já o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, defendeu que “é preciso continuar a acreditar no futuro”, enquanto que o presidente do NERA, Vítor Neto, destacou “o trabalho muito positivo desenvolvido pela Startup Portimão, a qual já tem influência em vários setores e noutras zonas da região”.

Para o futuro, o objetivo é a diversidade para outras áreas económicas além do turismo e uma interação efetiva e consistente com a massa crítica e os empresários locais.

Está prevista a realização da segunda edição do Bootcamp em inglês e a angariação de startups estrangeiras para a incubadora, uma vez que 25% dos empreendedores atuais são oriundos de outros países.

O aniversário terminou com a apresentação do projeto Breakfast Away, uma plataforma online de food delivery.

A Startup Portimão está a funcionar desde 2017 no Autódromo Internacional do Algarve e conta com 20 startups incubadas, 80% delas na área das SmartCities.

Ao longo destes três anos, foram realizadas 130 iniciativas, 200 horas de formação, mais de 40 mentores, 13 alimni e 26 postos de trabalho.