StartUp Portimão volta a estimular espírito empreendedor na região

A Startup Portimão vai dinamizar o 3.º Bootcamp de Aceleração Online, destinado a todos os empreendedores que pretendam acelerar os seus negócios. O evento decorre nos dias 27 e 28 de abril e de 25 e 26 de maio.

As cidades inteligentes e a Governança Ambiental, Social e Corporativa serão os temas centrais deste Bootcamp, que, à semelhança das duas anteriores edições, decorrerá em inglês e online, à exceção do dia 26 de maio.

O Bootcamp deste ano irá contar com sessões abertas ao público agendadas para os dias 27 e 28 de abril onde irão ser abordados diversas temáticas, desde “E-commerce: What else?”, com Katarina Johansson, head of E-commerce da Nespresso, “The Power of Resilience”, com Rodrigo Coutinho, cofundador e diretor de Data Science da OutSystems ou “Zero Risk Startup”, com Paulo Andrez, presidente da Toys’R’Us Iberia Holdings.

Também serão abordados os temas “Finances 4 Startups”, com João Pereira, diretor da Portugal Ventures e “How to improve entrepreneurial decision-making”, com Ana Barjasic, CEO da Connectology e membro do Conselho Europeu da Inovação, entre outras talks de temáticas que incentivam o desenvolvimento e aceleração dos negócios.

As “talks” irão decorrer em inglês e transmitidas através da plataforma Zoom, com inscrições prévias através do link bit.ly/SP_talks2022.

A StartUp Portimão também contará com um painel sobre fontes de financiamento, marcado para o dia 25 de maio, com representação de diferentes modalidades de financiamento, nomeadamente Business Angels, Capital de Risco, Crowdfunding e Banca. No painel estarão nomes como Filipe Portela, managing partner da TEAL Impact, José Maia, da Portugal Investment Lead (August One) e Nuno Brito Jorge, cofundador e diretor executivo da Goparity.

O Bootcamp será composto, ainda, por momentos de networking, speed mentoring e pitch stations para os empreendedores selecionados, sendo a Startup Academy Plan a ferramenta que irá ser utilizada para desenvolvimento do plano de negócios, a qual foi desenhada pelos Territórios Criativos.

No dia 26 de maio, estará de regresso o formato presencial, com uma conferência sob a temática das Smart Cities e os Desafios do Turismo que terá lugar no auditório do Museu de Portimão. No final desta conferência, os projetos selecionados irão apresentar os seus projetos a um júri.

O evento surge de uma parceria entre a Câmara Municipal de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve, o GEN Portugal e os Territórios Criativos, decorrendo as respetivas candidaturas até às 23:50 do dia 22 de abril, através do link http://bit.ly/SP_bootcamp2022.