Summer CEmp 2021 debate União Europeia em Alcoutim

A quarta edição do Summer CEmp tem início esta sexta-feira, dia 27 de agosto, em Alcoutim, onde será debatido o projeto europeu com 32 jovens de todo o país, anunciou a Comissão Europeia.

A vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, a ministra Mariana Vieira da Silva, a secretária de Estado Ana Paula Zacarias, os eurodeputados Francisco Guerreiro e João Pimenta Lopes, os embaixadores João Vale de Almeida, Ioana Bivolaru e Satu Suikkari-Kleven, o chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo e a fadista Katia Guerreiro estão entre os mais de 70 oradores e moderadores.

O Summer CEmp é um seminário intensivo e dinâmico com formatos práticos de aprendizagem, com exercícios em equipa e conversas diretas e improváveis entre os atuais e futuros líderes de opinião.

Durante os quatro dias do evento, um grupo de estudantes do ensino superior terá a oportunidade de debater com várias personalidades portugueses e europeias de vários setores como política, media, desporto, cultura e comunidade local, sobre o futuro do projeto europeu. Esta escola de verão foi organizada pela Representação da Comissão Europeia em Portugal e decorre até 30 de agosto, em colaboração com a Câmara Municipal de Alcoutim e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

