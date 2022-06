‘Sunset Secrets’ regressam a Silves na próxima semana

Os ‘Sunset Secrets – Quintas do Castelo’ regressam para mais uma edição que terá início no próximo dia 07 de julho, prologando-se até ao dia 04 de agosto. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves, decorrerá às quintas-feiras, entre as 18:30 e as 23:00, no Castelo de Silves.

Todas as quintas-feiras, o ex-libris da cidade será palco de um concerto com diversos estilos musicais. Nesta edição, Guitarras de Fado com João Leote (07 de julho), Quinteto Ana Alves (14 de julho), Silk Road (21 de julho), Terra Sul – Vítor Bacalhau & Ricardo Martins (28 de julho) e Electric Eye (04 de agosto) são os cabeças de cartaz.

Como é já habitual, a gastronomia e os produtos da terra – com destaque para a laranja e para os vinhos – marcarão presença nestes serões com momentos de promoção de produtos locais. Para além dos apontamentos musicais e concerto, os visitantes poderão ainda usufruir de massagens relaxantes e espetáculos de danças que culminam com um espetáculo de fogo.

Os bilhetes têm um custo de cinco euros para o público em geral, podendo ser adquiridos antecipadamente na plataforma BOL (em https://cmsilves.bol.pt/) ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy.

Os bilhetes para a primeira sessão estarão disponíveis para venda a partir de hoje, dia 30 de junho. Os ingressos também poderão ser adquiridos na portaria do Castelo, no próprio dia do evento. Os residentes no concelho beneficiam de um preço especial de dois euros, devendo adquirir o seu bilhete no local (mediante apresentação de comprovativo de residência). Crianças até aos 12 anos (inclusive) terão entrada gratuita.