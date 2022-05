Suplente Sarabia revira jogo do Sporting e Portimonense acaba a perder

O espanhol Pablo Sarabia marcou hoje dois golos na vitória após reviravolta do Sporting por 3-2 no terreno do Portimonense, depois de ter sido suplente no jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Já com o FC Porto como sucessor no historial da prova, depois do triunfo dos ‘dragões’ no terreno do Benfica, por 1-0, o Sporting adiantou-se na visita à formação algarvia, pelo brasileiro Tabata, aos 12 minutos, mas permitiu a resposta aos anfitriões, que chegaram a vencer ao intervalo, com golos dos também ‘canarinhos’ Carlinhos e Welinton Júnior, aos 25 e 30.

Pouco depois de ter substituído Pedro Gonçalves, Sarabia consumou a reviravolta, aos 71 e 76, deixando o Sporting, a uma jornada do fim do campeonato, com 82 pontos, no segundo lugar, a seis do campeão FC Porto, enquanto o Portimonense segue no 12.º posto, com 35.

Jogo no Estádio Municipal de Portimão.

Portimonense – Sporting, 2-3.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, Bruno Tabata, 12 minutos.

1-1, Carlinhos, 25.

2-1, Welinton Júnior, 30.

2-2, Sarabia, 71.

2-3, Sarabia, 76.

Equipas:

– Portimonense: Samuel, Moufi, Pedrão, Relvas, Lazaar, Dacosta (Fabrício, 75), Henrique Jocu (Ewerton, 83), Carlinhos (Bruno Reis, 43), Nakajima, Angulo (Luquinha, 83) e Welinton Júnior.

(Suplentes: Payam, Ewerton, Fabrício, Anderson Oliveira, Ricardo Matos, Luquinha, Pedro Sá, Diogo Rodrigues e Bruno Reis).

Treinador: Paulo Sérgio.

– Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis (Ricardo Esgaio, 46), Porro, Palhinha (Ugarte, 56), Matheus Nunes (Daniel Bragança, 62), Nuno Santos, Marcus Edwards, Pedro Gonçalves (Sarabia, 56) e Bruno Tabata (Rodrigo Ribeiro, 84).

(Suplentes: João Virgínia, Ugarte, Rúben Vinagre, Sarabia, Paulinho, Ricardo Esgaio, José Marsà, Daniel Bragança e Rodrigo Ribeiro).

Treinador: Rúben Amorim.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Moufi (38), Dacosta (64), Ricardo Esgaio (67) e Coates (90+3).

Assistência: 3.903 espetadores.