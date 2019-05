SURFCASTING: Atletas algarvios nos Campeonatos do Mundo

Rodrigo Milho, Vice-Campeão Nacional U-16

Realizou-se no passado fim de semana, na praia de Quiaios, o Campeonato Nacional de Surfcasting, onde o Algarve colocou vários atletas dentro das seleções nacionais que irão representar Portugal no Campeonato do Mundo, em outubro próximo, em Itália.

No escalão sub-16 foram apurados Rodrigo Milho (vice-campeão nacional), Dinis Rodrigues (quarto classificado) ambos da ADP Manta Rota, e do CN de Portimão os atletas Miguel Martins (terceiro) e Lourenço Martins (quinto classificado).

Em sub-21 o primeiro e segundo lugares foram respetivamente para Francisco Pinto e Henrique Jesus, do CPND Albufeira, pertencendo o sexto lugar a Luís Martins da ADP Manta Rota, que assim garantiram a sua presença no mundial, dado que nestas classes são apurados os primeiros seis lugares.

De recordar que para o Campeonato do Mundo a realizar em França no próximo ano, estão apuradas em Senhoras, a campeã nacional Tatiana Marques do GDR Olhos d’Água e Rosa Guerreiro do SC Escanchinas e em Homens, Sandro Guerreiro e Nelson Alexandre, ambos do GDR Olhos d’Água.