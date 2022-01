Surfistas querem bater records hoje na Praia do Norte (Nazaré)

Vários surfistas estão este sábado na Nazaré à procura de surfar uma das famosas ondas da Praia do Norte.

A chegada da primeira ondulação gigante da época estava prevista para esta sexta-feira e a promessa foi cumprida. As ondas gigantes voltaram à Nazaré proporcionando imagens fantásticas. Foram várias as pessoas que acorreram ao Forte de São Miguel Arcanjo. Para assistir à beleza das ondas gigantes no famoso Canhão da Nazaré!

A primeira equipa, da brasileira Maya Gabeira, sofreu um pequeno acidente, mas não há registo de ferimentos.

Por volta das 08:15, a atleta foi apanhada pelas ondas, tal como dois membros da equipa que a acompanhava, e que seguiam na mota de água para ajudar a surfista.

Os meios de socorro estiveram no local a dar assistência. Tanto Maya Gabeira, de 34 anos, como os outros dois membros da equipa estão estáveis.

A equipa de Maya Gabeira foi a primeira a enfrentar o mar agitado da Nazaré, onde vários surfistas vão procurar as ondas gigantes do conhecido canhão.

IMAGENS EM DIRETO DA PRAIA DO NORTE

