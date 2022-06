Suricata apresentam álbum de estreia em Faro

O projeto algarvio Suricata vai apresentar o seu novo álbum, intitulado “Bala Perdida”, no dia 25 de junho, pelas 21:00, na antiga Fábrica da Cerveja em Faro, anunciou a banda.

Este showcase de apresentação será de entrada livre, onde serão tocados ao vivo temas que surgiram da “cumplicidade musical conquistada ao longo de anos entre o transmontano Pedro Gil, na guitarra elétrica e o açoriano Tércio Freire, na guitarra barítono, que foram às raízes da música tradicional portuguesa e promoveram o cruzamento destas com as da música moderna”, segundo o comunicado.

O novo álbum tem uma sonoridade “que traz a fusão entre o Fado, o Jazz e o Blues” e surge depois da banda ter lançado em 2020 um EP, apresentado no Teatro Municipal de Faro na iniciativa “Bandas ao Figuras”.

Após o showcase, a festa continua com uma after party ao som do Duo 42 DJ Set. A banda segue depois para o festival MED, em Loulé, no dia 30 de junho, pelas 21:45.