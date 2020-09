Surto de covid-19 do Louletano sobe para 49 casos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O surto de covid-19 relacionado com a equipa de futebol sénior do Louletano Desportos Clube subiu para 49 casos, disse ao JA fonte da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS).

O primeiro caso foi diagnosticado no final do mês de agosto e os doentes “não têm sintomas e estão todos em casa em quarentena”, revelou o presidente da equipa, Antônio do Adro ao JA.

Na próxima semana vão ser feitos novos testes de diagnóstico à doença e o presidente do clube espera que seja “tudo negativo”.

Do total de 49 infetados, 35 deles fazem parte do staff do Louletano, sendo que os restantes são “contactos diretos”, segundo a ARS, que confirmou ao JA a realização de mais de 100 testes relacionados com este surto até ao momento.