Susana Travassos apresenta “Pássaro Palavra” em Lagoa

Susana Travassos

A cantora algarvia Susana Travassos vai atuar em Lagoa, no próximo dia 30 de abril, às 21h30, no auditório Carlos do Carmo. O concerto esteve inicialmente marcado para o passado dia 8 de março (Dia da Mulher), mas foi adiado devido a problemas técnicos do auditório municipal, que obrigaram ao adiamento de diversas iniciativas, entre as quais o espetáculo de Susana Travassos.

A cantora vem conquistando nos últimos anos um espaço de prestígio internacional, onde conquistou um público seguidor, ganhou admiradores e respeito por parte da imprensa. Atuou ao lado de músicos como Chico César, Yamandu Costa, Zeca Baleiro, Chico Saraiva, Chico Pinheiro e Toninho Horta.

Susana Travassos vem a Lagoa apresentar o terceiro álbum “Pássaro Palavra”, o seu primeiro trabalho autoral gravado em Buenos Aires, produzido pelo argentino Alan Plachta, que conta com composições próprias e canções inéditas de Luísa Sobral, Melody Gardot e Mili Vizcaíno.

Depois de ter sido finalista do Festival da Canção em 2018, com uma canção de Aline Frazão, a cantora algarvia Susana Travassos está assim de volta com um novo álbum que promete dar que falar, o terceiro disco da carreira desta artista de Vila Real de Santo António.

“Pássaro Palavra” sucede a “Oi Elis” (2008), só com músicas do repertório de Elis Regina, e “Tejo Tietê” (2013), lançado apenas no Brasil.