Susana Travassos apresenta “Pássaro Palavra” em Lisboa

A cantora algarvia Susana Travassos que acaba de lançar o seu mais recente disco “Pássaro Palavra”, um CD com a tónica no feminino, que aborda temas como a violência doméstica, sobe ao palco do Teatro Ibérico no dia 31 de Maio, para a apresentação oficial em Lisboa.

“Este é um CD em que os afetos primordiais têm um lugar muito especial, é um disco de regresso, e não foi por acaso que o fui gravar a Buenos Aires, pois o meu avô cantava tangos e era um apaixonado por Carlos Gardel”.

A cantora, que é natural de Vila Real de Santo António tem percorrido uma trajetória incomum. Conquistou primeiro um reconhecimento internacional no período em que viveu no Brasil, onde se apresentou ao lado de grandes nomes da música brasileira como Yamandu Costa, Chico Pinheiro, Toninho Horta entre outros. Susana também foi destaque ao levar o seu concerto para salas importantes como o Teatro Solis, no Uruguai, e Teatro Jorge Eliecer Gaitán, em Bogotá, apenas para citar alguns exemplos. Agora, com o recente album “Pássaro Palavra”, a cantora regressa a casa e se prepara para ganhar o mundo. Travassos acaba de realizar a primeira digressão pela Ásia, com três concertos pela Coreia do Sul: Suseong Music Festival, Seoul Music Week e Young-deoungpo Art Hall.

As suas interpretações, tão cheias de referências, de influências, de viagens, mostram a sua enorme versatilidade, a sua originalidade e a certeza de que não representa cânones.

Neste concerto, Susana apresentará as canções do novo álbum, mas também trará outras surpresas. Luisa Sobral será uma delas e fará uma participação especial.