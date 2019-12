Susana Travassos em CD de homenagem a Tori Johnson vítima de atentado em Sydney

A cantora algarvia Susana Travassos impulsiona a produção de um CD de homenagem a uma das vítimas do atentado Lindt Café que ocorreu em Sydney há 5 anos atrás.

O projeto conta com a colaboração internacional de artistas visuais e músicos residentes em Portugal e tem o objetivo de homenagear o acto de coragem do jovem australiano “Tori Johnson” que foi torturado e executado pelo ISIS, durante um cerco televisionado internacionalmente dentro do Lindt Café em Martin Place, no coração de Sydney, Austrália.

A cantora Susana Travassos, que acaba de regressar de mais uma tournée pela Argentina e Uruguai, tomou conhecimento do incrível acto de coragem de Tori através do australiano Ken Johnson, seu pai. Ela, também psicanalista, encorajou o pai de Tori a escrever 10 letras de canção dedicadas ao seu filho. Letras que foram musicadas por ela e pelo músico brasileiro Thiakov numa residência artística em Colares durante 3 semanas.

O CD foi produzido pelo músico e produtor musical brasileiro Thiakov, foi gravado no Atlantic Blue Studios em Lisboa e contou com a participação de músicos extraordinários do Nepal, Brasil, Espanha, Itália e Portugal.

Contou ainda com a luxuosa participação do respeitado escultor italiano Tony Cassanelli na canção “Choices Made”, trazendo as artes visuais a esta causa. Juntos, criaram uma poderosa mensagem da necessidade de paz, amor e unidade no Mundo.

Ontem, dia 15 de Dezembro, foi o aniversário de morte de “Tori Johnson” e Ken Johnson seu pai, publicou um testemunho no youtube e nas redes sociais onde fala do CD e do primeiro Video-Clip que será lançado no dia 15 de Janeiro de 2020, Choices Made, realizado por Bruce Gil.

“Choices Made“ ( Ken Johnson/ Susana Travassos) é uma canção inspirada na difícil e incrível decisão tomada por “Tori Johnson”: A escolha de ficar perante uma porta aberta que ele mesmo abriu para que os reféns escapassem. Ele escolheu ficar por solidariedade aos restantes reféns e dessa escolha resultou o seu destino final. Durante o qual os comandantes da polícia ignoraram ameaças eminentes e esperaram que Tori morresse antes de entrarem no reduto. A escolha de Tori, baseada na sua convicta humanidade é a inspiração para esta canção “Choices Made”, escrita pelo seu pai, com o objetivo de passar uma mensagem clara de que só o amor e a paz podem prevalecer.

Testemunho de Ken Johnson: https://www.youtube.com/watch?v=P9ueaF1-Nl8