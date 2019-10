Susana Travassos em novo dueto com Zeca Baleiro

A cantora algarvia Susana Travassos participa no álbum O Amor no Caos (Volume 2) de Zeca Baleiro que chega às plataformas digitais hoje sexta-feira (11/10).

Susana já participou em outro CD do Zeca “Duetos 1” com a música “O Mundo”, (tema que ganhou um video em 360 graus) e tem uma relação estreita com o músico desde 2009. “Eu conheci o Zeca num concerto que fizemos juntos em 2009 no grande auditório do Sesc Pompéia, integrado nas comemorações da cidade de São Paulo. Daí nasceu uma grande amizade e uma parceria musical cada vez mais sólida!” comenta Susana.

Susana Travassos construiu ao longo de 10 anos um elo profundo com o América Latina. Entre gravações e concertos cantou ao lado de músicos como Chico César, Toninho Horta, Chico Pinheiro, Chico Saraiva e Yamandu Costa.

De regresso a Portugal, foi finalista do Festival da Canção da RTP em 2018 e em Fevereiro deste ano lançou “Pássaro Palavra”, o seu terceiro disco de carreira, gravado em Buenos Aires, sob a direção de Alan Plachta. O disco é composto por canções próprias, além de canções inéditas de Luisa Sobral e Melody Gardot.

Desde o lançamento o projeto já foi apresentado em Lagoa, Lisboa, Porto, Seoul, Daegu, Madrid, Ilhas Canárias e continuará em digressão no próximo ano.

O projeto promete um novo single/vídeo a ser lançado em novembro e fará uma digressão pela Argentina.

“Susana Travassos é uma cantora de grande sensibilidade e com grande interesse por toda forma de produção musical. Além do canto límpido e intenso que tem, ela tem o talento de garimpar pedras preciosas e esquecidas do cancioneiro popular, seja português, brasileiro ou de outras culturas e idiomas. Não bastasse todas essas facetas, Susana tem se interessado em fazer a difícil mas inevitável ponte entre a música de Portugal e a música do Brasil, empreitada na qual tem conquistado certo sucesso, com parcerias exitosas com músicos e compositores de tribos e origens diversas, algumas das quais vem gerando shows, discos e outros tantos projetos. Susana é uma grande artista, portuguesa com certeza, artista que canta sua aldeia e, por isso mesmo, seu canto soa universal.”

Link para ouvir o dueto em primeira mão:

https://ps.onerpm.com/2443736903?fbclid=IwAR11MXw6a67pteLnTsTyiFcmw4Br7Gqp8-rSSKFw-k-hT4vGkOqaAH42vh4