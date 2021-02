Susana Travassos lança vídeo do single Blues da Madrugada

A cantora Susana Travassos acaba de lançar um vídeo para o seu novo single Blues da Madrugada, incluido no mais recente disco da cantora portuguesa, “Pássaro Palavra”, editado em 2019.

O tema, composto por Fred Martins e Ana Terra, traz um arranjo elegante com cordas e bandonéon, mas aborda temas pungentes de injustiça social.

Pássaro Palavra é o terceiro disco de carreira da cantora algarvia Susana Travassos. Gravado em Buenos Aires, sob a direção de Alan Plachta, o disco é composto por canções próprias, além de canções inéditas de Luisa Sobral e Melody Gardot.

“Blues da Madrugada foi composta durante uma noite em que conversava à distância com meu amigo e parceiro Fred Martins. Eu no Rio de Janeiro e ele em Lisboa. Falávamos de política. Da violência contra os protestos de rua no Brasil na época e da violência do sistema capitalista e sua democracia liberal. Quando desliguei escrevi essa letra e mandei. Na mesma madrugada ele musicou e me enviou. A tristeza é saber que depois de anos o tema continua atual com a ascenção da extrema direita em nossos países amados, Brasil e Portugal. Esse tiro simbólico continua atingindo os corações dos que não se conformam”, conta Ana Terra, compositora do tema.

Link para o vídeo: https://youtu.be/oV_mWxm2Lo4

Ficha técnica: arranjo – Alan Plachta Voz – Susana Travassos; violão – Alan Plachta; violoncelo – Paula Pomeraniec; violino – Guillermo Rubino; viola – Mariana Malamud; produção musical – Alan Plachta; captação de áudio – Pablo Lopez Ruiz; mix – Pablo Lopez Ruiz e Ricardo Mosca; masterização – Brian Iale; produção de vídeo – Agustina Pais; direção de vídeo – Natalio Pagés; assistente de direção – Francisco Novick; edição – Antoinella Casanova

PUB