Suspeito de roubos a bancos na região fica em prisão preventiva

O Tribunal de Faro decretou a prisão preventiva de um homem suspeito de roubos a bancos na zona do sotavento algrvio, detido pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma investigação a esses crimes.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem, de 40 anos e de nacionalidade portuguesa, é suspeito da prática de roubos a bancos ocorridos na zona do sotavento algarvio, um dos quais ocorrido este mês.

“Na sequência da comunicação efetuada pela PSP, foi possível reunir indícios suficientes para imputar ao arguido um roubo e uma tentativa praticados no presente mês de abril”, lê-se na nota da PJ.

O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de atuação, foi presente à Autoridade Judiciária competente em Faro, que determinou a medida de coação de prisão preventiva, acrescenta a PJ.

A investigação, tutelada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, prossegue a cargo da PJ, “visando a relação do arguido com outros factos”, é ainda referido na nota.

No dia 21 de abril foi assaltada uma agência do banco ABANCA no centro de Faro, desconhecendo-se a quantia levada pelo assaltante, que conseguiu fugir.

- Publicidade -

Na altura, fonte policial disse que o caso estava a ser investigado, sem adiantar mais esclarecimentos.

Na ocasião, fonte ligada ao setor bancário afirmou que se tratou de um assalto à mão armada e que o homem fugiu numa viatura parada junto ao bando, onde outra pessoa o aguardava.