Symposium Internacional de Escultura realiza-se no Algarve

Após alguns anos de interregno, Portimão volta a receber, entre os dias 18 e 24 de abril, a sétima edição do Symposium Internacional de Escultura, que mobilizará três artistas de diversas nacionalidades para trabalhar ao vivo junto aos Monumentos Megalíticos de Alcalar.

Todos os dias, entre as 10:00 e as 13:00 e das 14:00 às 16:30, poderá ser seguido presencialmente o processo produtivo de Thierry Ferreira (França), Oscar Aguirre Comendador (Argentina) e Sylvan Patte (Bélgica), que transmitirão nos megálitos de mármore rosa ao seu dispor sentimentos e sensibilidades, em constante diálogo e partilha com os visitantes, que assim podem acompanhar ao vivo o processo de criação de uma obra de arte escultórica.

Imaginado inicialmente para quatro escultores, a ausência de liberdade impediu a vinda até Portimão da escultora ucraniana Lyudmyla Mysko, homenageada num gesto solidário, com a colocação no espaço de uma pedra nua, envolvida pela bandeira ucraniana.

Segundo o curador e produtor do Symposium, Arlindo Arez, também responsável pela Associação Cultural Cuneo-Sularte, “nos últimos tempos o confinamento despertou em muitos de nós experiências de ansiedade e incerteza temporal. As memórias confundiam-se, o tempo passava, ora mais rápido ora mais lento e, no crescente turbilhão de inúmeros dias iguais, ficámos desnorteados, profundamente incertos, perdidos.”

“Durante este sétimo simpósio, os artistas presentes propõem-nos voltar a algumas certezas: um lugar singular, já há muito tempo entendido como sagrado e seguro, ou seja, os monumentos da necrópole de Alcalar, onde explorarão através da escultura monumental em pedra a possibilidade de continuidade, de certeza, e os pontos de contacto ao longo do tempo, rodeados dos seus antecessores megalíticos, porque neste mar de incertezas algumas coisas certas não são estanques, mas movem-se com o tempo, e sobretudo, connosco.”

Promovido pela Cuneo-Sularte em parceria com o Museu de Portimão e a Câmara Municipal, o Symposium insere-se na programação das comemorações do 25 de Abril no município.

“Pensando e esculpindo para o mundo”

Em paralelo com este encontro de escultores, e também por iniciativa da Cuneo-Sularte, será exibido no Centro de Acolhimento e Interpretação dos Monumentos Megalíticos de Alcalar um vídeo e expostas duas esculturas sobre o tema “Pensando e esculpindo para outro mundo”.

O vídeo resulta do desafio lançado a 37 escultores pelo Instituto Ivy Maraey, situado no estado brasileiro de Rio Grande do Sul, na sua maioria artistas nómadas que deixam as suas obras pelo mundo onde são solicitados, ou simplesmente semeiam cultura de grupo e deixam marca da sua passagem.

Devido à covid-19 e às restrições impostas durante dois anos, esses artistas ficaram confinados, o que levou muitos a sobreviverem em estados de fragilidade económica e depressiva pela impossibilidade de trabalhar, viajar e dar forma física aos seus projetos.

São os testemunhos desses escultores, oriundos de vários quadrantes geográficos e expressando-se na sua língua materna, que o vídeo reúne, revelando as suas vivências e dificuldades, bem como as soluções que adotaram nesse conturbado período.

Os seis simpósios internacionais de escultura promovidos até à data constituem o principal projeto da associação, de onde resultaram esculturas monumentais de renomeados escultores internacionais que podem ser vistas nas zonas ribeirinhas de Portimão e Alvor.

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Na data em que arranca o VII Symposium Internacional de Escultura, dia 18 de abril, comemora-se o Dia Internacional dos Monumentos, que será assinalado em Portimão com visitas gratuitas a diversos espaços culturais.

Estão abrangidas por esta medida municipal as visitas orientadas aos Monumentos Megalíticos de Alcalar, onde decorre o simpósio, bem como ao Museu de Portimão e à Casa Manuel Teixeira Gomes, que decorrerão às 10:00 e às 15:00 nos três equipamentos, devendo os interessados fazer marcação prévia até 15 de abril, através do e-mail [email protected] ou do telefone 282405230.