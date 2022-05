Talentos algarvios elevam a dança, a região e o país

Paixão, talento, preparação física, dedicação, compromisso, entrega, sacrifício, horas e horas de trabalho árduo… Estes serão com certeza alguns dos muitos requisitos para alcançar o sucesso no mundo da dança. Os bailarinos e os talentos que por cá levitam ainda sentem na pele a distância às oportunidades. Para eles, o trabalho parece ser a duplicar. Apesar das dificuldades e da paragem forçada motivada pela pandemia, a dança não parou e os artistas nunca desistiram de apostar na formação. Agora é o momento de voltar a arriscar e colher os frutos outrora plantados por profissionais algarvios, de outras partes do país e dos professores provenientes da Europa de Leste. Seja como for, todos eles têm a dança do coração, no corpo e no pensamento.

De Lagos a Vila Real de Santo António, não conseguimos contar o número de talentos que querem a dança nas suas vidas. A nova geração de bailarinos do Algarve fervilha ao ritmo da música com uma energia que parece inesgotável. Mais novos ou mais velhos, adormecem e acordam a pensar como poderão fazer mais e melhor. Dia após dia. Todos eles querem, e provam, que no Algarve há e sempre existiram bailarinos com potencial.

Carolina e Margarida Cantinho têm um longo percurso na dança e criaram a “Camada – Centro Coreográfico”

Anos 2000 trazem uma nova forma de ver e sentir a dança

Carolina e Margarida Cantinho são duas irmãs na casa dos trinta. Ambas têm um passado, um presente e um futuro no mundo da dança. É em Faro, de onde são naturais, que decidiram abrir a Camada – Centro Coreográfico – um projeto iniciado em 2020 que tem como objetivo “servir a comunidade da dança com uma estrutura criada para apoiar coreógrafos e jovens bailarinos”. Para as coreógrafas, a grande mudança no paradigma da dança na região passou pela vinda de Evgeniy Belyaev para a Faro nos finais do século XX. Graças a ele, a dança começou “a ser vista de outra forma”, explicam.

Joana Pinheiro Rodrigues

