Tavira: A cidade das igrejas

A conversa decorre no interior da Igreja de Santa Maria do Castelo, bem no centro de Tavira, entre barulhos esparsos que os oito técnicos de várias nacionalidades, que por ali aprimoram o espaço em volta, não conseguem evitar.

Considerada uma das obras maiores e mais significativas de entre os 21 templos católicos da cidade – entre igrejas, capelas, ermidas e conventos – a que se juntam, nos arredores, Santa Luzia, Luz, Conceição, Santo Estêvão, Santa Catarina e Cachopo num total de 25 templos, a Igreja de Santa Maria é considerada o monumento fundador da presença cristã na cidade, a única de entre todas classificada como “monumento de interesse nacional”, que remonta ao ano da reconquista da cidade, 1242. De facto, é mais antiga ainda: “Esta igreja reúne 4 a 5 estilos de construção diferentes, edificada em cima da mesquita maior, construída durante a presença árabe, que tinha a torre de chamamento para o culto. Mais tarde seria substituída pela torre do relógio, construída após o terramoto, que foi oferta do alcaide de Tavira, em 1809”, anuncia à nossa reportagem o especialista Filipe Teles, 40 anos, um dos líderes dos trabalhos que ali decorrem.

A seu lado, a restauradora Marta Pereira, 45 anos, sublinha que aquela é a única das 21 igrejas tavirenses nesta altura em fase de restauro: “Esta obra tem tudo para correr bem. Mais do que a parte estética, estamos preocupados com a conservação. Os trabalhos estarão concluídos em dezembro de 2023, começou em dezembro passado”.

Mas na cidade algarvia das igrejas, a povoação com maior número de templos católicos seculares em toda a região, muito está ainda por fazer em matéria de recuperação do património: “A degradação das 14 igrejas que são património da paróquia é de 80%. Por outro lado, os templos de S Sebastião, São Roque, Igreja das Ondas, todas do Estado, não precisam de restauro”, anuncia Filipe Teles.

