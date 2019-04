Tavira acolhe encontro de andebol para a deficiência

O município de Tavira vai ser palco, entre os próximos dias 5 e 7 de abril, do I Encontro Nacional de Andebol para a Deficiência Intelectual. O evento terá lugar na cidade de Tavira e os jogos serão realizados entre o pavilhão municipal Eduardo Mansinho e pavilhão da escola D. Paio Peres Correia.

Este encontro é organizado pelo Clube Vela de Tavira, a Fundação Irene Rolo e a ANDDI-Portugal, contando ainda com o apoio do Projeto Andebol4All da Federação de Andebol de Portugal, da Associação de Andebol do Algarve, do IPDJ e do Programa Nacional de Desporto Para Todos.

Além da vertente competitiva (nível 1 e 2 da competição do andebol-5), o evento vai ainda contar com uma vertente social relevante, dado estarem previstas outras iniciativas paralelas a este encontro.

Este ano, vão participar neste encontro nacional 10 clubes, num total de 12 equipas, naquilo que a organização prevê ser uma verdadeira festa do andebol.