Tavira adere à rede nacional de cidades com economia circular

No âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares (InC2) – Rede CircularNet decorreram, nos dias 14 e 17 de janeiro, as primeiras reuniões com os parceiros locais de Tavira, com o objetivo de capacitar a comunidade para os benefícios da economia circular.

A CircularNet é uma das quatro Redes de Cidades Circulares selecionadas e constituídas em 2021, com o intuito de apoiar e capacitar os municípios e as suas comunidades na transição para a economia circular.

Neste contexto, e com o foco na temática dos biorresíduos, a edilidade tavirense reuniu com alguns dos agentes locais, nomeadamente, restaurantes, instituições de solidariedade social e escolas com cantinas com o intuito de os envolver neste projeto.

Nesta primeira fase, segundo a autarquia, o objetivo consiste em definir “um Plano de Ação Local Integrado, incorporando os bons exemplos de cada uma das cidades participantes e tendo em consideração o contributo dos agentes de ação local, integrando, assim, os princípios de uma política participativa em todo o processo”.

A CircularNet é liderada pelo município da Figueira da Foz e tem como parceiros as autarquias de Arcos de Valdevez, Guarda, Monforte, Moura, Praia da Vitória, Tavira e Vila Nova de Famalicão.